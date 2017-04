Sarah Lombardi kehrt zu „Let‘s Dance“ zurück

Köln - Nachdem Pietro Lombardi seine diesjährige Teilnahme bei „Let‘s Dance“ aufgrund einer Fußverletzung absagen musste, wagt sich seine Ex Sarah für eine Jubiläums-Show erneut aufs Parkett.

Zum zehnten Mal tanzen in diesem Jahr bei der RTL-Show „Let‘s Dance“ Promis mit ihren Profi-Tanzpartnern um den Sieg. Zum Jubiläum der Show sollen nun einige der in früheren Staffeln vorzeitig ausgeschiedenen Stars, auf das Tanzparkett zurückkehren. Darunter wird auch Sarah Lombardi sein, die in der Staffel im Jahr 2016 den zweiten Platz belegte.

In sieben „Exclusiv-Spezial“-Ausgaben im Anschluss an die Live-Sendung zeigen sich die Auserwählten, zu denen auch Sarah zählt, noch einmal mit dem Tanz, mit dem sie damals in der Show scheiterten. Dabei müssen sie sich dem Urteil der beiden Jury-Mitglieder Motsi Mabuse und Jorge Gonzalez stellen. Joachim Llambi wird nicht am Special mitwirken.

So bekommt die diesjährige „Let‘s Dance“-Staffel doch noch ein bisschen Lombardi ab, nachdem sich Pietro Lombardi aufgrund einer Fußverletzung aus der diesjährigen Show vorzeitig zurückziehen musste.

kah