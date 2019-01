Mit Serien-Fans ist nicht zu spaßen - das zeigt auch der Ärger der Zuschauer über eine Entscheidung, eine Reihe von einem Tag auf den nächsten aus dem deutschen Free-TV zu werfen.

München - Sat.1 zieht die Reißleine bei „Alles oder nichts“ und kippt die Daily Soap aus dem Programm.

Wie bereits berichtet, hat sich die neue Soap zum Quotendesaster für den TV-Sender entwickelt. Die Quote sank laut dwdl.de vor kurzem auf unter 400.000 Zuschauer - weniger als zwei Prozent Marktanteil. Sogar der Nischensender Sat.1 Gold sei zu dem Zeitpunkt stärker gewesen. Ein rekordverdächtig mieser Wert für Sat.1.

Am Montag folgte dann die Info bei Facebook: Die Serie wird ab sofort nicht mehr laufen.

Sat.1-Geschäftsführer Kaspar Pflüger nimmt kein Blatt vor den Mund: "Wir haben uns schweren Herzens dazu entschieden, die Ausstrahlung unserer Daily 'Alles oder nichts' abzubrechen und bereits heute aus dem Programm zu nehmen. Die Reaktionen unserer Zuschauer in den sozialen Netzwerken waren durchweg positiv, was uns seit Start bestärkt hat, dieses Durchhaltevermögen zu zeigen. Aber die TV-Performance war und blieb auch nach 10 Wochen und 50 Folgen zu schwach.“

Die Serie wird nun nur noch online weiterlaufen.

„Sat.1, ihr seid nicht mehr ganz sauber“: Fans sauer wegen „Alles oder nichts“-Absetzung

Einige der ganz wenigen Fans, die das Format in den zehn Wochen gesammelt hat, zeigen sich allerdings sauer. „Endlich mal was spannendes zu dieser Uhrzeit und dann wird es eingestellt.. Unmöglich sowas!!“, schimpft eine Zuschauerin. „Ganz ehrlich...wie kann man nach so kurzer Zeit aufgeben. Chance geben ist das nicht. So wird das nie was Sat.1“, zetert eine andere. „Sat.1, ihr seid nicht mehr ganz sauber“, schreibt ein weiterer Nutzer.

Alle drei haben Antworten von Sat.1 bekommen - unter anderem diese hier: „Wie unser Geschäftsführer in seinem Statement gesagt hat, ist uns diese Entscheidung nicht leicht gefallen, und beim Zeitraum der Ausstrahlung haben wir ganz sicher lange Durchhaltevermögen gezeigt. Jetzt ist aber leider der Zeitpunkt erreicht, wo es aufgrund der fehlenden Performance so nicht weitergehen kann. Wir können Deine Enttäuschung verstehen, aber diese Entscheidung lässt sich nicht mehr rückgängig machen.“

Die Programmänderung steht und wird durchgezogen. Schon am Montag lief auf dem 18.30 Uhr-Sendeplatz bei Sat.1 „Die Ruhrpottwache“, gleiches ist für die folgenden Tage angekündigt.

Um 18 Uhr läuft bei Sat.1 weiterhin „Endlich Feierabend!“ - mit Annett Möller, die sich unlängst den Rock aufschneiden ließ.

lin