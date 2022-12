„So unangenehm“: Wegen Lovestory von Menderes und Tanja - „Promi Big Brother“-Fans sind sauer

Von: Sarah Wolzen

Menderes Bağcı und Tanja Tischewitsch kommen sich bei „Promi Big Brother“ immer näher. Aber läuft da wirklich was? Die TV-Zuschauer haben sich da klare Meinung und teilen gegen den großen Bruder aus.

Köln - Bei „Promi Big Brother“ herrscht diese Saison Friede, Freude, Eierkuchen. Kaum gibt es mal ein bisschen Knatsch, liegen sich die Bewohner auch schon wieder in den Armen. Harmonie statt Drama - wer will das schon sehen?

Promi Big Brother: Läuft das was zwischen Menderes und Tanja?

Der große Bruder steigt nun auch auf den Kuschelkurs der „Promi Big Brother“-Kandidaten ein und versucht merklich, eine Romanze zwischen DSDS-Star und Dschungelkönig Menderes Bağcı (38) und Reality-Sternchen Tanja Tischewitsch (33), von der „Promi Big Brother“-Moderatorin Marlene Lufen glaubt, sie sei die unbekannte Tochter von Iris Klein, herbeizubeschwören. Sehr zum Missfallen vieler TV-Zuschauer.

Menderes und Tanja kommen sich immer näher © Sat.1

Zusammen fristen die beiden ihr Dasein in der „Promi Big Brother“-Garage - er hilft ihr beim Duschen, wäscht und kämmt ihr die Haare, sie fragt ihn über sein Liebesleben aus. Doch geht da mehr zwischen Tanja und Menderes?

Menderes schwärmt bei „Promi Big Brother“ über Tanja

In der neusten Folge kommt der 38-Jährige gar nicht mehr aus dem Schwärmen über seine „Promi Big Brother“-Mitbewohnerin heraus. „Ihr Lächeln ist bezaubernd“ und „ich freue mich, wenn sie lacht, denn das steckt ja auch an“ erklärt der Sänger. Außerdem habe Tanja eine „tolle Ausstrahlung.“ Sie hingegen findet Menderes „süß.“ Als sie dann auch noch ein Spiel gemeinsam meistern, haut Menderes raus: „mit Tanja mache ich gerne alles. Alle Spiele, wenn ich darf.“

Doch vielen „Promi Big Brother“-Fans ist der Fokus auf diese vermeintliche Romanze zu viel. Sie glauben, dass der große Bruder hier seine Finger im Spiel hat und das ganze Geturtel aufbauscht. Im Netz machen sie ihrem Ärger Luft. „Diese Menderes-Tanja-Story ist so unangenehm, dass es mich nicht mal wundern würde, würde plötzlich die Tür aufgehen und Mario Barth reinkommen, um die beiden zu verkuppeln“, echauffiert sich ein Zuschauer bei Twitter. „Was ich wollte: Drama, Konfro, Konfro, Konfro! Was ich bekommen habe: Sam Dylan legt sich mit dem Kühlschrank an und eine unangenehme Lovestory zwischen Menderes und Tanja“, ärgert sich der Nächste.

„Sat.1 will jetzt eine Lovestory zwischen Menderes und Tanja inszenieren, obwohl die beiden gefühlt wie Geschwister sind“, ist auch ein Dritter wenig überzeugt von den amourösen Hintergedanken der beiden. „Will uns #PromiBB ernsthaft ‘ne Lovestory zwischen Tanja und Menderes weismachen?“, fragt sich auch ein weiterer Twitter-Nutzer. Ob sie recht behalten? Die nächsten Folgen werden es zeigen.

Ein tragisches Geständnis machte die ehemalige „Hinter Gittern - Der Frauenknast“-Darstellerin Katy Karrenbauer in der neuesten Folge von „Promi Big Brother.“ Ihr damaliger Freund habe sie mit 18 Jahren gedrängt, eine Abtreibung vorzunehmen. „Versau mir nicht mein Leben“, habe er zu der schwangeren Katy gesagt. Verwendete Quellen: Sat.1; Twitter