Zur abschließenden Profi-Challenge der 16. „Let‘s Dance“-Staffel warf sich Motsi Mabuse ordentlich in Schale – und entschied sich für ein schickes Outfit, mit dem im Vorjahr bereits Helene Fischer für Schlagzeilen gesorgt hatte.

Köln – Nachdem man mit Anna Ermakova (23) am vorangegangenen Freitag (19. Mai) bereits eine mehr als würdige „Let‘s Dance“-Siegerin gekürt hatte, stand diesmal (27. Mai) zum Staffel-Abschluss die Profi-Challenge an. Dort musste auch die Jury um Joachim Llambi (58), Jorge González (55) und Motsi Mabuse (42) ein letztes Mal in diesem Jahr ran – und setzte einmal mehr modisch deutliche Akzente. Inspiration für das Outfit der 42-jährigen Kult-Jurorin war dabei offenbar Schlagerstar Helene Fischer (38).

Bei Helene Fischer abgeguckt? Motsi Mabuse begeistert bei „Let‘s Dance“ im Glitzerkleid

Seit Februar begeistert die beliebte TV-Tanzshow das RTL-Publikum in seiner insgesamt 16. Ausgabe – doch auch die muss einmal enden. Wie gewohnt durften in der letzten Folge die „Let‘s Dance“-Profis selbst ran, ganz ohne ihre prominenten Partner. Beim vorläufigen Show-Ausklang sorgte ein Star allerdings fernab des Tanzparketts für Begeisterung: Motsi Mabuse, die in einem silbernen Glitzerkleid mit weit geschnittenem Dekolleté und luftigem Beinschlitz auftrumpfte.

Insbesondere modebegeisterten Schlagerfans dürfte dieser Look bekannt vorkommen: In eben einem solchen Kleid der Luxus-Marke „Alexandre Vauthier“ (Kaufpreis: circa 1.500 Euro) erschien Helene Fischer im November 2022 bei der ORF-Gala „Licht ins Dunkel“. Optisch stand die „Let‘s Dance“-Berühmtheit an diesem Abend Deutschlands berühmter Schlagerqueen jedenfalls in nichts nach.

© Screenshot/RTL/RTL+/Let's Dance & Screenshot/ORF/Licht ins Dunkel

„Let‘s Dance“-Liebling Motsi Mabuse im Netz für Hingucker-Outfit gefeiert

Ihren stylischen Hingucker-Look verewigte Motsi Mabuse auch bei Instagram, wo sie am Freitagabend mehrere Fotos in ihrem Glitzerkleid postete. Dafür erntete die langjährige „Let‘s Dance“-Jurorin (seit 2011 bzw. Staffel 4 dabei) massenhaft Lob: „Immer eine Augenweide, traumhaft“, schwärmte ein Fan für die 42-Jährige. Die bekam auch von prominenter Seite einige Komplimente: „Die Königin“, kommentierte Komikerin Ilka Bessin (51), während Model Lilly Becker (46) einen Vergleich zum „Mad Max“-Look der jüngst verstorbenen Popgröße Tina Turner (†83) zog.

Dass auch die Schlagerqueen höchstpersönlich mehr als ein halbes Jahr zuvor in eben diesem Outfit aufgetreten war, bemerkten die meisten allerdings nicht. In Sachen Karriere stehen die beiden Damen einander in nichts nach – und das, obwohl Helene Fischer einst enthüllte, sich mit Schlager „gar nicht“ ausgekannt zu haben. Verwendete Quellen: „Let‘s Dance – die große Profi-Challenge“ (RTL/RTL+; Folge vom 26.05.2023), instagram.com/motsimabuse, rtl.de