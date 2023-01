Schlager, Skandale, Schönheits-OPs: Das machen die ehemaligen Dschungelkönige heute

15 / 15

Nun geht es darum, Filip Pavlović vom Thron zu stoßen. 2021 nahm er an der Ersatzshow „Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow“ in Köln teil und konnte sich ein Ticket in das richtige Dschungelcamp 2022 sichern, wo er als Sieger gekürt wurde. Ein großer Teil seiner Siegerprämie ging an seine Eltern. Seiner Schwester kaufte er auch ein neues Auto. Filip selbst nimmt bis heute an zahlreichen TV-Formaten teil. Von ihm wird man mit Sicherheit noch einiges sehen. © RTL / Stefan Menne