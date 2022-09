„Im Fernsehen Schluss gemacht“: Trennung bei Eric und Katha vor „Sommerhaus der Stars“-Kamera?

Von: Jonas Erbas

Tränendrama im „Sommerhaus der Stars“: Zwischen Eric Sindermann und seiner (Ex-)Freundin Katharina Hambuechen krachte es in der Promi-WG seit Tag eins. Nun warf die 27-Jährige dem Modedesigner sogar vor, sich mitten in der Show getrennt zu haben.

Bocholt – Weil sich etliche Paare nach ihrer Zeit in der Promi-WG bereits getrennt haben, ist inzwischen vom „Sommerhaus der Stars“-Fluch die Rede. Der traf in dieser Staffel wohl auch Eric Sindermann (34) und seine Begleiterin Katha (27). Offiziell haben sich die beiden zwar noch nicht zu einem etwaigen Beziehungs-Aus geäußert, etliche Hinweise sprechen aber unlängst dafür. Der große Bruch bahnte sich dabei wohl bereits vor laufender Kamera an.

„Sommerhaus der Stars“-Streits eskaliert völlig – Eric Sindermann und Katha leben sich auseinander

„Wir haben als Team richtig gut zusammengehalten“, freute sich Eric Sindermann noch kurz nach der Prüfung, doch nur Momente später nahm das Unheil seinen Lauf: Jeder der anderen „Sommerhaus der Stars”-Kandidaten halte „komischerweise“ mehr zu ihr, als ihr eigener Freund, bemängelte Katha, die – so ihre Behauptung – nur auf Druck ihres Partners an der RTL-Show teilgenommen hatte. In dem Format fühlte sich die 27-Jährige allerdings sichtlich unwohl, brach mehrfach in Tränen aus – so auch dieses Mal.

Tränendrama im „Sommerhaus der Stars“: Zwischen Eric Sindermann und seiner Begleitung Katha krachte es bisher in praktisch jeder Folge – ihre Beziehung scheint an einem seidenen Faden zu hängen (Fotomontage) © Screenshot/RTL/Sommerhaus der Stars

Eric Sindermann redete sich im Einzelinterview um Kopf und Kragen, enthüllte dabei Details aus dem Privatleben seiner Partnerin und stampfte regelrecht von einem Fettnäpfchen ins nächste. „Wieso kommen wieder Geheimnisse ans Licht?“, verzweifelte die 27-Jährige, brach das Interview unter Tränen anschließend ab und zog sich, begleitet von den mitleidigen Blicken ihrer „Sommerhaus der Stars“ -Konkurrenten, in ihr Bett zurück. Trost spendete ihr dort „Bauer sucht Frau“-Star Antonia Hemmer, die das Beziehungsleben der beiden als „nicht gesund“, „toxisch“ und „kaputt“ einschätzte.

Der „Sommerhaus der Stars“-Fluch schlägt zu – diese Paare trennten sich nach der Show: Staffel 1: Angelina Heger und Rocco Stark, Xenia Prinzessin von Sachsen und Rajab Hassan, Chris Töpperwien und Magey Kalley Staffel 2: Helena Fürst und Ennesto Monté, Nico Schwanz und Saskia Atzerodt, Martin Semmelrogge und Sonja Semmelrogge (†), Aurelio Savina und Lisa Freidinger Staffel 3: Bert Wollersheim und Bobby Anne Baker, Micaela Schäfer und Felix Steiner, Patricia Blanco und Nico Gollnick, Shawne Fielding und Patrick Schöpf Staffel 4: Benjamin Boyce und Kate Merlan, Willi Herren (†) und Jasmin Herren, Johannes Haller und Yeliz Koc, Elena Miras und Mike Heiter Staffel 5: Georgina Fleur und Kubilay Özdemir, Jennifer Lange und Andrej Mangold, Eva Benetatou und Chris Broy Staffel 6: Michelle Monballijn und Mike Cees-Monballijn (inzwischen wieder liiert)

Trennung im „Sommerhaus der Stars“ vor der Kamera? Katha macht Eric Sindermann heftige Vorwürfe

Doch der ganz große Knall sollte noch folgen. „Du hast mich nur mitgenommen, um mich hier drin fertigzumachen“, schluchzte Katharina Hambuechen, die aufgrund der „Sommerhaus der Stars“-Teilnahme offenbar um ihre berufliche Zukunft als Analystin fürchten muss. „Der macht einen kontinuierlich fertig“, legte die 27-Jährige vollkommen aufgelöst nach – zu viel für Eric Sindermann: „Katha, ich habe dir ganz oft gesagt: ‚Dann müssen wir eben getrennte Wege gehen!‘ Wir machen es danach öffentlich.“

Das Wortgefecht selbst wurde immer hitziger: „Du erzählst Lügen hier“, brach es aus dem Ex-Handspieler heraus, der aufgrund des Streits einen „Imageschaden“ fürchtete. Vor der Beziehung mit dem 34-Jährigen sei sie „eine starke Frau“ gewesen, warf sie ihrem Partner indes vor – höchste Zeit, etwas zu ändern also! „Wir machen beide Schluss, das ist scheißegal“, resignierte Eric, dem der Geduldsfaden längst gerissen war. „Herzlichen Glückwunsch! Im Fernsehen Schluss gemacht“, zeigte sich die 27-Jährige ungläubig – immerhin wäre das die erste Sommerhaus-Trennung vor laufender Kamera!

Eric Sindermann versuchte zwar noch zu beschwichtigen („Wir schlafen eine Nacht drüber“), doch das Kind schien bereits in den Brunnen gefallen zu sein: „Mit mir wurde gestern vor laufenden Kameras Schluss gemacht“, äußerte sich Katha in der Vorschau zu Folge 4. Wie endgültig diese Entscheidung ist, zeigt sich wohl im Laufe der Episode. Es ist nicht der erste Streit der beiden: Bereits zuvor warf Katha Eric Sindermann vor, sie mit einer dreisten Lüge ins „Sommerhaus der Stars“ gelockt zu haben. Verwendete Quelle: Das Sommerhaus der Stars (RTL; Staffel 7, Folge 3)