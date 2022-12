„Schöne Bescherung“: Das macht Hauptdarsteller Chevy Chase heute

„Schöne Bescherung“ gehört zu den beliebtesten Weihnachts-Klassikern im TV. Doch was macht Darsteller Chevy Chase, der den tollpatschigen Familienvater Clark Griswold spielt, eigentlich heute?

New York - Der Film „Schöne Bescherung“ gehört für viele zu Weihnachten wie Würstchen und Kartoffelsalat. Unvergessen, wie Clark Griswold alles dafür tut, um seiner Familie das beste Weihnachtsfest zu bieten und dabei gnadenlos scheitert.

Weihnachtsklassiker „Schöne Bescherung“

„Schöne Bescherung“ im Original „National Lampoon‘s Christmas Vacation“ erschien 1989 als Fortsetzung von „Die schrillen Vier auf Achse“ (1983) und „Hilfe, die Amis kommen“ (1987). Im Zentrum des Geschehens stehen Familienvater Clark Griswold (Chevy Chase), seine Frau Ellen (Beverly D‘Angelo) sowie die beiden Kinder Audrey (Juliette Lewis) und Rusty (Johnnie Galecki).

Zu Weihnachten hat Clark, von seiner Frau liebevoll „Sparky“ genannt, nur einen Wunsch: die ganze Familie zu einem unvergesslichen Fest in seinem Haus zu versammeln. Doch wer den chaotischen Clark kennt, weiß sogleich: das kann nicht gutgehen. Erst wird er auf dem Dachboden eingesperrt, dann schafft er es trotz größter Mühe nicht, sein mit Lichterketten behängtes Heim festlich erstrahlen zu lassen. Die Katze fängt Feuer, der Weihnachtsbaum auch. Die Nachbarn nerven, die Familie sowieso und als sein durchgeknallter Cousin Eddie dann auch noch Clarks Boss kidnappt und ihm diesen mit einer riesengroßen roten Schleife umgebunden präsentiert, ist das Chaos perfekt.

Was macht „Schöne Bescherung“-Star Chevy Chase heute?

Cornelius Crane Chase (79), wie der Schauspieler und Komiker bürgerlich heißt, hat seit den 80er Jahren immer wieder mit Alkohol- und Drogenproblemen zu kämpfen. Im Jahr 1995 wird er wegen Alkohol am Steuer verurteilt. Mehrfach versucht er, seine Probleme in Suchtkliniken behandeln zu lassen.

1986 trat Chevy Chase einen Auftritt im Musikvideo zu Paul Simons Hit „You can call me Al“, in den Jahren 1987 und 1988 führte er als Moderator durch die Oscarverleihungen.

Im Jahr 2015 kommt mit „Vacation - wir sind die Griswolds“ eine Fortsetzung von „Schöne Bescherung“ heraus. Die Komödie kann jedoch nicht an frühere Erfolge der Griswold-Reihe anknüpfen. Zwischen 2009 und 2013 spielte Chevy Chase in „Community den Großindustriellen Pierce Hawthorne, verließ die Serie jedoch nach der vierten Staffel aufrgund seiner Alkohol- und Medikamentensucht. Zuletzt war er 2020 in der australischen Filmkomödie „The Very Excellent Mr. Dundee“ zu sehen.

