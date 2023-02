Jemand hat geplaudert: Das sollen die 10 Finalisten bei DSDS sein

Von: Lukas Einkammerer

Seit dem 13. Januar zeigt RTL die Jubiläumsstaffel von DSDS. In den kommenden Wochen steht der Recall an – der aufgrund einer geheimen Kandidatenliste nun aber hinfällig werden könnte.

Köln – Das große DSDS-Jubiläum ist zugleich auch das Ende einer Ära. Denn der RTL-Gesangswettbewerb mit Dieter Bohlen (69) flimmert dieses Jahr ein letztes Mal über die Bildschirme – und verleiht einem aufstrebenden Gesangstalent dabei ein letztes Mal den Superstar-Titel. Bis es so weit ist, müssen sich die Kandidaten im Recall beweisen – das Geheimnis der zehn Finalisten, die in die Liveshows einziehen, soll jetzt aber schon gelüftet worden sein.

Vor Liveshows am 1. April: Liste soll DSDS-Finalisten schon verraten haben

Seit dem 13. Januar zeigt RTL die 20. DSDS-Staffel – die zum Großteil bereits letztes Jahr aufgezeichnet worden ist. Denn bekanntlich sind das Casting an den verschiedenen Standorten in Deutschland und die Recalls auf der Baleareninsel Mallorca und in Thailand schon lange vor Sendestart im Kasten. Die Glücklichen, die ihrem Traum vom großen Sieg einen Schritt näher gekommen sind und sich ein Ticket in die Liveshows sichern konnten, müssen diese Errungenschaft also schon seit Monaten für sich behalten.

Der erste der beiden DSDS-Recalls startet auf Mallorca, bevor es dann nach Thailand weiter geht. Wer am Ende in die Liveshows einzieht, ist eigentlich noch geheim – eine im Internet veröffentlichte Liste scheint dem aber einen Strich durch die Rechnung gemacht zu haben. © RTL/Stefan Gregorowius (Fotomontage)

Wer es von den 40 Recall-Teilnehmen auch wirklich in die Liveshows, die am 1. April starten, geschafft hat – und wer nicht – hätte bis dahin eigentlich noch geheim bleiben sollen. Überraschenderweise soll eine im Internet veröffentlichte Liste die Namen der zehn Finalisten nun aber mehr als vier Wochen zu früh verraten haben, wie bild.de berichtet.

Goldene CD und Publikumsliebling: Das sollen die zehn DSDS-Finalisten sein

VORSICHT, SPOILER: Woher die Liste stammt und ob es sich bei den zehn Namen auch tatsächlich um die Liveshow-Teilnehmer handelt, ist nicht bekannt. Neben Kiyan Sepehr Yousefbeik (25), der von Poptitan Dieter Bohlen die goldene CD bekam und direkt in den Recall durfte, findet sich darauf auch der Publikumsliebling Nikolaos Simediriadis (23). Der Rapper, der unter dem Künstlernamen „Big N“ auftritt, konnte in der Vorrunde mit seinem eigenen Lied „Let‘s Bounce“ glänzen und scheint die Jury auf Mallorca erneut von sich überzeugt zu haben.

Diese DSDS-Kandidaten sollen laut bild.de die zehn Finalisten sein:

Adriano Pecoraro (21) aus Neuwied

Aileen Sager (22) aus Birkenfeld

Dilara Sabahat (17) aus Neumünster

Kiyan Sepehr Yousefbeik (25) aus Hannover

Lawa Baban (25) aus Gießen

Lorent Berisha (19) aus Luzern (Schweiz)

Marleen Schäfer (19) aus Karlsruhe

Natalie Nock (29) aus Baden-Baden

Nikolaos „Big N“ Simediriadis (23) aus Werther

Sam Eisinger (29) aus Frankfurt

Dass es Andrea Renzullo (26), Riccardo Colo (22) und Tilly Horn (26) offenbar nicht unter die Top 10 geschafft haben, ist verblüffend – schließlich wurden sie auch wie Kiyan im Casting mit einer begehrten goldenen CD belohnt. Aber im Fernsehen kann ja bekanntlich alles passieren und vor allem in einer unberechenbaren Castingshow ist niemand vor dem Ausscheiden sicher. Eine DSDS-Kandidatin schmiss indessen das Handtuch und verließ die Sendung noch vor den Liveshows. Verwendete Quellen: bild.de, planetradio.co.uk