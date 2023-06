„Selbsthass“: Daniela Katzenberger verliert vor Silbereisen-Produzent die Fassung

Von: Jonas Erbas

In der neuen „Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca“-Folge wagt sich die Kult-Blondine ins Studio von Hit-Produzent Christian Geller – doch dort will vieles nicht so recht klappen …

Andernach – Wer es im Schlager weit bringen möchte, der sollte auf die Dienste von Christian Geller (48) vertrauen: Der Hit-Produzent arbeitete schon im Superstars wie Florian Silbereisen (41), Giovanni Zarrella (45) oder den No Angels zusammen und genießt in der deutschen Musikwelt zurecht ein hohes Ansehen. Für ihre erste eigene Single setzt deswegen auch Daniela Katzenberger (36) auf das Können des 48-Jährigen. Doch aller Anfang ist schwer.

Daniela Katzenberger verliert im Tonstudio die Geduld: „Das wird nix …“

„Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca“ begleitet die Katze in Folge 3 (vom 28. Juni) nach Deutschland, wo ein Studiobesuch bei Christian Geller ansteht. Der produzierte 2022 bereits das aktuelle Album von Lucas Cordalis (55) und darf nun dessen Liebste musikalisch in Szene setzen. Ehrfürchtig erklärt die 36-Jährige vorab: „Der hat schon immer sehr gute Leute da. (…) Ich bin sehr nervös.“ Dafür gibt es einen guten Grund: Trotz mehrfachen Übens weiß die Wahl-Mallorquinerin nämlich nicht, wann genau sie beim Singen einsetzen muss.

Die Unsicherheiten zeigen sich schließlich auch im Studio: „Das Allerwichtigste ist, dass du authentisch bist“, rät Christian Geller der Hobby-Sängerin noch, muss wenig später aber feststellen, dass Daniela Katzenberger das Taktgefühl fehlt. „Also, das müssen wir leider nochmal machen“, zeigt er sich nach den ersten Anläufen wenig beeindruckt. Auch Lucas Cordalis, der seiner Ehefrau vor Ort den Rücken stärkt, fordert: „Konzentration, Schatz!“

Daniela Katzenberger fürchtet indes „unter dem Niveau“ und „unter den Erwartungen“ zu bleiben. Die sonst so coole Katze verliert schließlich die Geduld. Lautstark schimpft sie: „Ich fühle mich dann so richtig abgefuckt. Das ist so eine Mischung aus abgefuckt und Selbsthass. Und es ist fast schon so, dass ich mich schäme.“ Missmutig schiebt sie ein enttäuschtes „Das wird nix …“ hinterher.

Am Ende klappt es doch: Daniela Katzenberger und ihre Liebsten zufrieden mit neuer Single

Aufmunterung gibt es allerdings vom Star-Produzenten höchstpersönlich und auch Lucas Cordalis möchte seiner Liebsten helfen. Beim nächsten Versuch stellt sich der 55-Jährige deswegen mit der Kult-Blondine in die Gesangskabine und signalisiert ihr per Handzeichen, wann sie singen muss. Und siehe da: Es klappt! „Wenn ich ihn brauche, ist der Lucas immer da. Der ist schon ein Goldstück“, zeigt sich die 36-Jährige dankbar und auch Christian Geller ist zufrieden mit dem Ergebnis.

„Ich fühle mich dann so richtig abgefuckt“, schimpft Daniela Katzenberger im Studio von Hit-Produzent Christian Geller, als sie ihre neue Single einsingen soll. Der Grund: Die Kult-Blondine kommt mit dem Timing ganz und gar nicht zurecht © Screenshot/RTLZWEI/RTL+/Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca

Ein paar Tage später liegt sogar schon der fertige Song vor. „Ein Knaller-Hit“, urteilt Lucas Cordalis fachmännisch. Auch seiner Mama Ingrid (83), die an der Seite von Costa Cordalis (†75) über Jahrzehnte die Musikwelt bestens kennenlernen durfte, gefällt die Single: „Der Costa hätte sich sehr gefreut“, lobt sie ihre Schwiegertochter. Ganz so harmonisch geht es auf der Sonneninsel allerdings nicht immer zu: Beim Thema Renovieren kam es jüngst zu einem echten Ehekrach bei Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis. Verwendete Quellen: „Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca“ (RTLZWEI/RTL+; Staffel 7, Folge 3)