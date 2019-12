Super heißes Outfit bringt Kandidatin bei 'Shopping Queen' zum Weinen

Tag vier des Mottos "Mädelsabend Deluxe". Nun war Julia-Natalie dran, bei Shopping Queen ihr Outfit zu wählen. Doch für Guido Maria Kretschmer lag die schöne Julia-Natalie etwas daneben.

Tag vier bei Shopping Queen in Hamburg

Julia-Natalie zeigt gewagten Dress

Guido Maria Kretschmer ist nicht begeistert

"Mädelsabend Deluxe: Style dich für einen heißen Abend mit den Sixpaxx" – so lautet das Motto in dieser Woche bei Shopping Queen auf Vox. Die Kandidaten sollen ein Outfit für einen Abend unter Frauen wählen und dabei stylish und mutig sein, wiemsl24.de* berichtet.

Eine vernichtende Kritik erhielt Kandidatin Janina am dritten Tag, als sich Guido Maria Kretschmer bei "Shopping Queen" laut msl24.de* so gar nicht begeistert vom Outfit der 36-Jährigen zeigte. "Das hat man schon Tausend Mal gesehen", lautete das Urteil des beliebten Modedesigners zum Aussehen der Hamburgerin. Am vierten Tag hoffte Julia-Natalie, es besser zu machen und den Strippern von "Sixpaxx" zu gefallen, die Teil des Mädelsabends sein werden.

Heißes Outfit bei "Shopping Queen": Besonders Detail fällt sofort auf

Die 27-Jährige wagte bei ihren Einkäufen für "Shopping Queen" so einiges und begab sich sogar in einen Sexshop, um ihr Outfit zusammenzustellen. Am Ende war das Motto der hübschen Schwarzhaarigen wohl: weniger ist mehr. Ein bauchfreies und glitzerndes Oberteil sowie eine ziemlich kurze und enge Lederhose zierten den Körper der Hamburgerin. Ein besonderes Detail fiel den anderen Kandidatinnen sofort an der Hose auf, berichtet msl24.de*.

Tanjas Adlerauge entdeckte den Reißverschluss zwischen den Beinen der Kandidatin. Julia-Natalies frecher Kommentar dazu: "Falls ich Mister Right finde und es soll ein bisschen schneller gehen, dann bin ich vorbereitet", sagte sie über ihre selbsternannte "Schnell-F**k-Hose", die sie für das Motto bei Shopping Queen mit Guido Maria Kretschmer ausgesucht hatte.

"Shopping Queen": Guido Maria Kretschmer kritisiert Julia-Natalies Dress

Ein weiteres Detail versteckte sich noch in ihrer Handtasche: Handschellen für den Mann sowie eine Tube Gleitgel. Julia-Natalie scheint wohl gerüstet für einen heißen Abend. Doch dies ist einer Kandidatin bei "Shopping Queen" wohl zu viel. Beim Anblick dieses Outfits brach Janina plötzlich in Tränen aus. "Ich hätte mir etwas anderes erhofft für dich", sagt sie ehrlich.

Und der Moderator? Der war auch nicht wirklich begeistert von Julia-Natalies Dress. "Es ging glaube ich so ein bisschen auch darum zu zeigen, wie aufregend sie selber ist - was okay ist - aber natürlich in einer Mädchengruppe nicht von Vorteil", lautet das Urteil von Guido Maria Kretschmer.

*msl24.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.