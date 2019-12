Das sind die traumhaftesten Weihnachts-Episoden in Serien

Bald ist Weihnachten und für diesen Anlass muss das perfekte Programm her. Wir haben einige der schönsten Weihnachts-Folgen in Serien zusammengefasst.

Bei manchen Familien läuft fast jedes Jahr der gleiche Film zu Weihnachten. Wer jedoch mal etwas Abwechslung braucht, kann auch auf Serien zurückgreifen. Sofern es sich nämlich nicht gerade um Fantasy-Produktionen handelt, besitzt fast jede Serie eine oder sogar mehrere Weihnachts-Folgen. Beispiele gefällig? Dann folgen nun einige der schönsten Episoden.

"Friends" - 10. Folge der 7. Staffel

Bei so vielen Episoden ergibt es Sinn, dass Kult-Serie "Friends" auch Weihnachts-Folgen vorzuweisen hat. Wer an Heilig Abend also Lust auf etwas komödiantisches hat, ist mit der 10. Folge der 7. Staffel namens "The One With the Holiday Armadillo" gut beraten. Darin tritt Ross in einem Schildkröten-Kostüm auf - was alleine schon urkomisch ist.

"Friends" gibt es seit Kurzem übrigens auf Amazon Prime zu sehen.

"Riverdale" - 9. Folge der 2. Staffel

Spannung gibt es dagegen in der Weihnachtsfolge "Silent Night, Deadly Night" der Serie " Riverdale". Die Folge ist die 9. Episode der 2. Staffel, entsprechend dreht sich noch alles um die Ergreifung des mysteriösen "Black Hood", der in der Kleinstadt mehrere Menschen auf dem Gewissen hat. Zwar kann man in diesem Fall nicht von einer "traumhaften" Weihnachtsfolge sprechen, doch wer gleichzeitig Halloween liebt, betrachtet die Episode vielleicht als perfektes Programm für Weihnachten.

"The Big Bang Theory" - 11. Folge der 2. Staffel

Witziger geht es dagegen in der 11. Folge der 2. Staffel von "The Big Bang Theory" zu. Im Verlauf der Handlung wird Weihnachtsmuffel Sheldon damit konfrontiert, Penny ein Geschenk zu kaufen. Eine schwierige, aber zum Schreien komische Aufgabe, wodurch Spaß an Heilig Abend garantiert ist.

Weitere Weihnachts-Episoden

Zudem gibt es noch mehr Weihnachts-Episoden in weiteren Serien:

"Grey's Anatomy" - 12. Folge der 2. Staffel

- 12. Folge der 2. Staffel "Doctor Who" - 233. Folge

- 233. Folge "New Girl" - 11. Folge der 4. Staffel

- 11. Folge der 4. Staffel "Parks and Recreation" - 10. Folge der 4. Staffel

- 10. Folge der 4. Staffel "This Is Us" - 10. Folge der 1. Staffel

- 10. Folge der 1. Staffel "Glee" - 10. Folge der 2. Staffel

- 10. Folge der 2. Staffel "Full House" - 12. Folge der 6. Staffel

- 12. Folge der 6. Staffel "Gilmore Girls" - 10. Folge der 2. Staffel

- 10. Folge der 2. Staffel "The Office" - 10. Folge der 2. Staffel

- 10. Folge der 2. Staffel "Modern Family" - 10. Folge der 1. Staffel

- 10. Folge der 1. Staffel "Der Prinz von Bel-Air" - 15. Folge der 1. Staffel

- 15. Folge der 1. Staffel "Hör mal, wer da hämmert" - 12. Folge der 2. Staffel

- 12. Folge der 2. Staffel "Downton Abbey" - 3. Folge der 2. Staffel

soa

