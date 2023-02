Sinking Spring: Michael Mando aus der Drogendramaserie gefeuert

Teilen

Michael Mando in Better Call Saul © AMC

Michael Mando, den wir als Nacho bei Better Call Saul erleben konnten, wird nun doch nicht in der neuen Apple-Serie Sinking Spring auftreten. Wohl wegen eines Streits am Set wird er durch den Narcos-Star Wagner Moura ersetzt.

„Sinking Spring“, eine neue Eigenproduktion von Apple TV+, wird doch nicht das nächste Serienprojekt für Michael Mando („Better Call Saul“) sein. Denn, wie The Hollywood Reporter berichtet, wurde der kanadische Schauspieler vom Streamingservice entlassen. Als Grund wird ein „Vorfall am Set“ genannt, wobei es weder von offizieller noch von inoffizieller Seite genauere Informationen diesbezüglich gibt. Es soll jedoch einen Streit mit einem Co-Star gegeben haben.

Dafür scheint aber bereits ein Nachfolger festzustehen: Der Brasilianer Wagner Moura, den man zwischen 2015 und 2016 im Netflix-Drama „Narcos“ als Drogenbaron Pablo Escobar sehen konnte, übernimmt wahrscheinlich Mandos Part. Weitere Infos zur neuen Serie finden Sie bei Serienjunkies.de. (Bjarne Bock)