Sommerhaus der Stars: Bäh! Der Wendler bietet seine Freundin zum Fummeln an

So langsam wird‘s widerlich im „Sommerhaus der Stars“ 2019: In der neuen Folge bietet Michael Wendler seine Freundin Laura einem Kandidaten zum Fummeln an.

Immer wenn man denkt, der Wendler (47) und seine blutjunge Freundin Laura (18) schaffen es im Niveau-Limbo nicht noch tiefer, hängen die beiden die Latte noch ein gutes Stück tiefer und marschieren drunter durch. So auch in der zweiten Folge der neuen Staffel von „Das Sommerhaus der Stars“, die RTL am Dienstag ausstrahlt.

Im Fokus der Aufmerksamkeit: Lauras Popo. Die beiden liegen im Bett und die Teenagerin hat ihr kurzes Höschen so weit hochgezogen, dass ihr Hintern ideal für die Kamera platziert wird. „Schatz, du machst das so schön. Streichel meinen Popo“, lobt sie den Wendler für seine geschickten Hände. Der grabbelt natürlich weiter eifrig an ihr rum. Er hat ja die Fummel-Rechte, wie er im Einspieler verrät: „Sie ist ja meine Freundin. Die kann ich auch anfassen.“

Sommerhaus der Stars 2019: Willi schockiert: "Der führt seine Freundin vor"

Laura zieht ihr Höschen noch weiter hoch: „Du sollst da streicheln!“ Doch der Wendler hat Bedenken. Oder tut zumindest so: „Die Kamera kuckt Dich schon an. Ich kann jetzt Deinen Popo nicht so zeigen. Willst Du, dass man den sieht? Oder dass man den nicht so sieht?“ Und klatscht ihr mit der flachen Hand auf den Hintern. Patsch!

Da kommen Willi und Jasmin Herren zur Türe rein, denen das Gefummel natürlich nicht entgeht. Der Wendler kuckt Willi Herren an und bietet ihm seine Freundin zum Fummeln an: „Willst Du auch mal?“ Der Ballermann-Sänger lehnt ab: „Nee. Ich mach das nicht. Da kriege ich Prügel von meiner Frau!“

Jasmin Herren verrät im Einspieler, dass die Szene bei ihr für Brechreiz sorgte: „Kennste das, wenn sich das so im Bauch sammelt? Und das so langsam nach oben steigt? Und das wird heiß? Das war bei mir der Fall.“ Willi Herren bleiben die Worte im Hals stecken, als er über die Popo-Geschichte reden will. Jasmin kündigt dafür an, dass bei ihr das Maß voll ist: „Noch so ein Ding und dann vergesse ich mich!“

Der Wendler kommt im Schlafzimmer nämlich so richtig in Fahrt. Er fragt Willi Herren: „Wie geht es denn jetzt weiter mit Sex? Ihr fangt heute an und wir machen mit?“ Den Herrens fehlen die Worte. Dann will der von Jasmin wissen: „Schreist du?“ Die antwortet einigermaßen baff: „Ich komme aus Köln, klar schreie ich.“

Sommerhaus der Stars: Ist Wendlers Laura etwa schwanger?

Während der Wendler weiter Lauras Popo tätschelt, springt Willi Herren auf und rennt aus dem Sommerhaus der Stars. Er bittet Jasmin zum Gespräch nach draußen. „Jasmin, ich kann das nicht. Ich finde das lustig, dass die so über Sex und so reden. Aber wir können da nicht sitzen. Der führt seine Freundin vor! So: Hau der mal auf den Arsch!“ Jasmin hingegen meint, dass Laura eigentlich alt genug sei, um zu sagen, wenn ihr etwas zu weit geht.

Wie der Wendler im Einspieler mutmaßt, reagiert Willi Herren nur so extrem, weil er eben keinen so süßen 18-jährigen Po neben sich im Bett hat.

Am nächsten Morgen erklärt Willi Herren dem Wendler am Frühstückstisch, dass er sein Verhalten „grenzwertig“ findet. Das kann der Wendler absolut nicht verstehen: „Grenzwertig ist für mich, wenn man sich an Kindern vergreift!“ Wir lassen den Satz mal so im Raum stehen.

Willi Herren findet das Ganze trotzdem widerlich, weil er selbst eine Tochter im Teenie-Alter hat. Wenn er sich vorstellt, dass seine Alessia einen 28 Jahre älteren Mann hat: „Ich müsste das wohl oder übel hinnehmen. Aber den Typen... Ich würde da hinfahren... Ich würde den vierteilen!“ Wetten, dass es zwischen den beiden Papas noch ordentlich kracht?

Die aktuelle Folge von „Das Sommerhaus der Stars“ 2019 kann man bereits im Stream bei TV Now sehen.

fro