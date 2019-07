„Sommerhaus der Stars“: Wendler plant Toiletten-Schweinerei - Freundin Laura (18) übergibt sich

Michael Wendler sorgte mit seiner Laura im „Sommerhaus der Stars“ 2019 für einen peinlichen Moment nach dem anderen - Schwangerschaftsgerüchte und Liebesspiel-Ankündigung inklusive.

Update vom 24. Juli 2019: Bereits in der ersten Folge des „Sommerhaus der Stars“ kristallisierte sich heraus, welches Promipaar das meiste Unterhaltungs- und Fremdschäm-Potenzial hat: Schlagersänger Michael Wendler (47) und seine Freundin Laura (18) verrieten ein pikantes Liebesleben-Detail nach dem anderen.

Das junge Paar erzählte den anderen Bewohnern von ihrer ersten Begegnung: Michael Wendler nahm Laura nach einem Konzert mit ins Hotelzimmer. „Sie hat mich nicht rangelassen. Und dann war mein Ehrgeiz geweckt“, erklärt er den Anfang ihrer Beziehung. An den Blicken der anderen Kandidaten war abzulesen, wie romantisch sie diese Liebesgeschichte fanden.

Ein anderes Thema beschäftigte den Wendler auch: Wie soll er es im „Sommerhaus der Stars“ aushalten, die Finger von seiner Laura zu lassen? „Wir hoffen, dass es zum Sex kommt. Also ich hoffe. Mal gucken was passiert. Es liegt nicht an mir. Ich kann immer“, plauderte er aus. Freundin Laura versuchte, ihn mit einem „Schaaaaatz“ zu unterbrechen. Doch der Wendler ließ nicht locker: „Also es könnte durchaus sein, dass es zum allerersten Mal in der Geschichte des Sommerhauses Sex im Haus gibt.“ Das hat er offenbar schon genau durchdacht: „Unser Plan war ja eigentlich auf die Toilette zu gehen“, kündigte er an.

Dann kam es auch noch mitten in der Nacht zum Albtraum für den Wendler: Er wurde aus dem Schlaf gerissen, weil Laura sich übergeben musste. Als Laura wieder von der Toilette zurückkam und ihm erzählte „Ich musste brechen“, kommentierte er es mit einem „Oh nein“, um sich wieder seinem Schlaf zu widmen. Prompt keimten die Gerüchte unter den „Sommerhaus der Stars“ Kandidaten auf: Ist Laura vielleicht schwanger von Michael Wendler? Aber laut Laura ist das „eigentlich nicht“ möglich. Und der Wendler stritt es ebenfalls ab: „Wenn eine Frau ihre Periode hat, wird sie doch nicht gleich schwanger, Leute!“ Nach einer kleinen Biologie-Unterrichtsstunde der anderen Bewohner verriet Laura auch noch Willi Herren, dass sie ihr erstes Mal mit dem Wendler hatte. Und sie würde auch niemals absichtlich die Pille vergessen, um vom Wendler ein Baby zu bekommen. Bleibt abzuwarten, ob Laura in den nächsten „Sommerhaus der Stars“-Folgen immernoch an mysteriöser Übelkeit leidet.

Erstmeldung vom 6. Juli 2019: Michael Wendler und seine Laura (18) ziehen ins „Sommerhaus der Stars“ 2019

Sie ist hübsch, gerade mal 18 und hatte zuvor noch nie einen Freund. Er ist ein deutscher Schlagersänger und ganze 28 Jahre älter. Die Beziehung von Michael Wendler und Laura Müller steht seit Monaten im Mittelpunkt der Medien und erregt fast täglich jede Menge Aufsehen, vor allem in den sozialen Netzwerken.

Deshalb kann man sich umso mehr freuen, dass das Paar ins „Sommerhaus der Stars“ 2019 einzieht - denn das wird sicher für jede Menge Zündstoff sorgen. Da könnten sogar Menowin Fröhlich und Senay Ak in der Show alt aussehen, wenn es um die Aufmerksamkeit der Zuschauer geht.

„Sommerhaus der Stars“ 2019: Das Liebespaar Michael Wendler und Laura Müller zieht ein

Die umstrittene Liebesgeschichte begann im August 2018. Da hat es zum ersten Mal so richtig gefunkt zwischen dem Wendler und seiner Laura. Und kurz darauf besuchte die 18-Jährige ihren neuen Lover auf Mallorca. Schnell stand für Laura fest: Sie will die Schule schmeißen und zum Wendler ziehen. Gesagt - getan. Laura brach nach der zwölften Klasse ab und verzichtete auf das Abitur. Und sie wagte den nächsten Schritt. Sie verließ Sachsen-Anhalt und zog zum Wendler in seine Wahl-Heimat Florida.

„Sommerhaus der Stars“- Kandidaten Michael Wendler und Laura Müller sorgen für viel Wirbel

Was folgt, sind tägliche Instagram-Posts mit Kussfotos, Pärchen-Selfies, Fotos in heißen Outfits von der Teenagerin und Videos aus dem Leben des Promi-Paars. Doch die bekommen in den sozialen Netzwerken eher kein positives Feedback. Auf den Instagram-Profilen der beiden bekommen sie den Zorn der Fans stattdessen so richtig zu spüren. Kotz-Smileys, Beleidigungen und Vorwürfe stehen an der Tagesordnung - irgendwie schon fast mitleiderregend. Ein Foto auf Lauras Instagram-Profil sorgt für besonders viel Wirbel um die beiden. „Wie peinlich“, kommentiert ein User unter das folgende Bild. Viele der fiesen Kommentare spielen außerdem auf den großen Altersunterschied der beiden an, wie dieser zum Beispiel: „Du siehst aus wie seine Tochter!“

Vielleicht können Experten für Langzeit-Beziehungen dem jungen Glück ein paar Ratschläge geben. Jessika Cardinahl und Quentin Parker wären dafür im „Sommerhaus der Stars“ 2019 perfekt geeignet.

Video: Laura Müllers Posen kommen bei Instagram nicht so gut an

Vor „Sommerhaus der Stars“: Michael Wendler trifft auf Laura Müllers Vater

Wie reagieren eigentlich Lauras Eltern auf die Romanze mit dem Wendler? Ein Kennenlernen gab es zumindest schon. Wie der Wendler gegenüber RTL.de sagte, soll er Lauras Vater schon vorher von Telefonaten und Facetime-Anrufen gekannt haben, bevor er ihn persönlich traf. Er sei aber trotzdem sehr nervös gewesen vor dem ersten persönlichen Kennenlernen. Nach dem Treffen plaudert der Wendler über Lauras Vater: „Er war super lieb, wir haben uns umarmt, er hat mich gleich ins Herz geschlossen und ich ihn.“ Der Wendler sei außerdem der erste Freund, den Laura ihren Eltern vorgestellt hat.

Auch die 18-Jährige musste sich der fast gleichaltrigen Tochter vom Wendler vorstellen. Sie feierten sogar gemeinsam den 17. Geburtstag von Adelina Wendler.

Schmieden Michael Wendler und Laura Müller schon Hochzeitspläne?

Gerade erst hat der Wendler Lauras Familie kennengelernt, jetzt wollen die zwei sogar offenbar schon einen Schritt weiter gehen. Langsam wird es wohl ernst zwischen den beiden. Es wird gemunkelt, dass der Wendler seine Freundin Laura heiraten will, und das, obwohl er noch nicht einmal von seiner Frau Claudia Norberg geschieden ist. Die Hochzeit muss aber noch warten. Denn für das Liebespaar geht es erst mal mit acht weiteren Promi-Pärchen nach Portugal. Und im „Sommerhaus der Stars“ 2019 spielt das Wendler-Liebesleben auf jeden Fall eine große Rolle.

Mit dabei sind auch Willi Herren und seine Frau Jasmin, die ihre Beziehung nach dem Stripclub-Skandal auf die Probe stellen müssen. Total verliebt geben sich hingegen die RTL-TV-Sternchen Yeliz Koc und Johannes Haller, die auch als prominent genug gelten, um dabei zu sein. Aber was will man schon erwarten, wenn mit Elen Miras und Mike Heiter selbst das Personal von „Love Island“ im „Sommerhaus der Stars“ mitmischt?

„Sommerhaus der Stars“: Darum machen Michael Wendler und Laura Müller mit

Stellt sich nur noch die Frage, warum Michael Wendler und seine Freundin eigentlich ins „Sommerhaus der Stars“ einziehen. In einem Interview mit RTL zeigte sich der 46-Jährige sicher: Seine Erfahrung wird schon reichen. Laura hingegen weiß nicht wirklich warum sie dort hingeht: „Das ist eine gute Frage“, sagte sie und suchte verzweifelt Hilfe bei ihrem Wendler, wie extratipp.com* berichtet. Bei anderen Teilnehmern ist die Frage wohl auch einfacher zu beantworten. Was wären schließlich Steffi und Roland Bartsch ohne TV-Auftritt? Und wann waren zuletzt Benjamin Boyce und Kate Merlan groß in Erscheinung getreten?

„Sommerhaus der Stars“ 2019: Wann startet die Sendung?

Am 23. Juli ist der Starttermin der Sendung. Das „Sommerhaus der Stars“ wird jeden Dienstag um 20.15 Uhr auf RTL ausgestrahlt. Am Ende kann nur ein Paar gewinnen und ein Preisgeld von 50.000 Euro mit nach Hause nehmen. Wie es dann für die beiden im „Sommerhaus der Stars“ 2019 läuft, bleibt auf jeden Fall spannend!

