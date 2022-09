Bittere Tränen bei „Sommerhaus der Stars“: Patrick und Antonia brechen Spiel ab

Von: Fabienne Schimbeno

Das Drama zwischen Patrick und Antonia spitzt sich zu. In Folge 6 von „Sommerhaus der Stars“ brechen sie ihr erstes Spiel ab. Wie es dazu kommt:

Ganz schön was los im „Sommerhaus der Stars“! Schon seit dem 7. September 2022 ist die neue Staffel auf RTL in vollem Gange. Die Promis mussten bereits die ein oder anderen Spiele absolvieren, die ersten Abgänge gab es auch schon und die Nerven liegen so langsam blank! Das spüren auch Patrick und Antonia: Das „Bauer sucht Frau“-Paar konnte bisher eigentlich immer glänzen, doch schon seit Folge 5 hängt der (Sommer)Haussegen schief!

„Das Sommerhaus der Stars“: Schon in Folge 5 kracht es zwischen Patrick und Antonia

Eigentlich galten Patrick und Antonia bisher immer als die Favoriten im „Sommerhaus der Stars“: Sie sind bisher nicht wirklich angeeckt, haben jedes Spiel, zu dem sie antreten mussten, gewonnen, und galten auch so als harmonisches Paar. Doch in Folge 5 kracht es dann zwischen den jungen Trash-TV-Teilnehmern, wie MANNHEIM24 berichtet:

Patrick und Antonia müssen in Folge 5 von „Sommerhaus der Stars“ zum nächsten Spiel antreten: Bei „Einparken“ versagt das Paar komplett! Antonia schafft es nicht, Patrick die richtigen Anweisungen zu geben. Der Bauer wird immer aufbrausender. In Folge 5 von „Sommerhaus der Stars“ beleidigt Patrick Antonia schlussendlich bis aufs übelste: Die junge Kosmetikerin kann ihre Tränen nicht zurückhalten!

Patrick bringt Antonia im „Sommerhaus“ zum Weinen. © RTL

„Das Sommerhaus der Stars“: Dieses Spiel erwartet die Promis in Folge 6

Und auch in Folge 6, die bereits seit dem 21. September auf RTL+ verfügbar ist, scheint das Drama nicht abzunehmen: Patrick und Antonia haben sich zwar mittlerweile von dem „Sommerhaus“-Stress in Folge 5 erholt, doch in Folge 6 steht schon die nächste Herausforderung für die beiden Trash-TV-Teilnehmer an:

Bei dem Spiel „Lass mich nicht hängen“ geht es für die Promis hoch hinaus! In schwindelerregenden Höhen müssen sie pantomimisch Begriffe darstellen. Der jeweils andere muss den Begriff erraten. Wer am Ende in der vorgegebenen Zeit die meisten Begriffe richtig errät, gewinnt das Spiel!

Pantomime-Spiel bei „Sommerhaus der Stars“: Diesen Begriff muss Patrick als erstes darstellen

Patrick ist sich schon vor Beginn des Spiels sicher: Das Ding müssen sie gewinnen! In voller Schutzmontur geht es für die beiden Promis hoch hinaus. Patrick ist als erster an der Reihe:

Mit viel Geschick gelingt es ihm, den ersten Begriff von einer Stange abzumontieren. Dann liest er: „Spargelstechen“ ist der erste Begriff, der pantomimisch dargestellt werden muss:

Pantomime-Spiel bei „Sommerhaus der Stars“: Antonia kann Begriff nicht erraten

Patrick verausgabt sich auf dem schmalen Grad, er tänzelt hin und her, geht auf den Boden, macht Stechbewegungen, doch Antonia will einfach nicht drauf kommen: „Einstechen, Zweistechen?“, fragt sie, nachdem Patrick zwei Finger hochhebt. Dem Bauer platzt der Kragen:

„SPARGELSTECHEN!!!“, schreit er seine Freundin an, nachdem sie noch immer keinen blassen Schimmer hat. Der 26-Jährige ist fassungslos. Antonia gibt sich derweil komplett irritiert: „Spargelstechen?“, fragt sie. „Jo, Digga“, lautet ihr Fazit. Dann folgt der nächste Begriff:

Patrick und Antonia haben schon mal bei einem Spiel im „Sommerhaus“ versagt: Bei „Einparken“ gerät das Paar an seine Grenzen. © RTL

Drama im „Sommerhaus der Stars“: Patrick und Antonia brechen Spiel ab

Wieder muss Patrick ran. Diesmal geht es um das Wort „Verstopfung“. Der Bauer hebt sich den Bauch, zeigt auf sein Hinterteil (Kandidat Cosimo hatte das Problem gerade andersherum: Nach einem Spiel im „Sommerhaus der Stars“ rannte er auf die Toilette). Wieder liegt Antonia falsch. Der 22-Jährigen gelingt es nicht, den Begriff zu erraten. Dann muss sie irgendwann selbst ran:

Antonia hat schon beim Aufstehen Schwierigkeiten. Die Höhenangst macht ihr zu schaffen. Die 22-Jährige fängt an zu weinen. Als Patrick dann noch an dem Seil zieht, das die junge Kosmetikerin beim Abmontieren des Begriffs halten soll, ist ganz vorbei. „Spinnst Du?!“, schreit Antonia, nachdem sie fast vom Geländer fällt. „Wir brechen das jetzt ab!“, lautet ihr Fazit.

Antonia nach dem ersten verlorenen Spiel im „Sommerhaus der Stars“. In Folge 6 scheitert sie wieder. © RTL

Nach Spiel-Abbruch bei „Sommerhaus der Stars“: Patrick macht Antonia schwere Vorwürfe

Patrick zeigt sich zunächst unverständlich. Doch dann willigt er dem Spiel-Abbruch ein. Auf dem Weg zurück zum „Sommerhaus“ macht er seine Freundin rund:

„Kannst Du mir einmal sagen, was die Sch*** soll?“, fragt Patrick Antonia. Die 22-Jährige fühlt sich von ihrem Freund unverstanden: „Kannst Du einmal meine Entscheidung respektieren?“, fragt sie Patrick. Doch der keift weiter gegen seine Auserwählte. Er schimpft und flucht. Dann hat Antonia für das Ganze aber nur ein Fazit: „Du bist perfekt, ich bin sch*** – und so ist es seit Anfang unserer Beziehung“.

Nach Beziehungs-Drama im „Sommerhaus der Stars“: Kandidaten stutzen Patrick zurecht

Puh, ganz schönes Drama im Team „Bauer“. Im „Sommerhaus“ wird Patrick derweil noch mal von seinen Kollegen für sein Verhalten zurechtgestutzt: „Ich würde die Doris nie zum Weinen bringen“, sagt Mario Basler. Und auch Sascha Mölders ist der Meinung: „Ich bin schockiert, wie Du mit Deiner Freundin umgehst“.

Schon in Folge 4 hatte Patrick seine Freundin vor den anderen „Sommerhaus“-Kandidaten rund gemacht: Vor versammelter Mannschaft behauptete er, dass Antonia niemals Bäuerin werden könnte. Die 22-Jährige musste jedes einzelne Wort dulden.

„Das Sommerhaus der Stars“: Sendetermine und Rauswürfe – alle Infos bei MANNHEIM24

Noch bis zum 9. Oktober können Zuschauer „Das Sommerhaus der Stars“ auf RTL verfolgen. Auf RTL+ sind die Folgen jeweils immer etwas früher verfügbar: MANNHEIM24 hat sämtliche Sendetermine der neuen „Sommerhaus“-Staffel zusammengefasst.

Ob für Antonia und Patrick bald Schluss ist, wird sich zeigen. In einem aktuellen Newsticker informiert MANNHEIM24 alle Leser darüber, wer bei „Das Sommerhaus der Stars“ bereits rausgeflogen ist – und wer noch eine Chance auf den Sieg hat. Feststeht: Es bleibt spannend! (fas)