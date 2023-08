Sommerpause vorbei: Hans Sigl meldet sich vom „Bergdoktor“-Set zurück

Von: Lukas Einkammerer

Wochenlang pausierten die Dreharbeiten zur 17. „Bergdoktor“-Staffel. Das ist nun vorbei. Mit einer persönlichen Botschaft meldet sich Hans Sigl vom Set zurück.

Ellmau – Bereits Anfang kommenden Jahres will das ZDF endlich neue Folgen von „Der Bergdoktor“ zeigen und werkelt derzeit auf Hochtouren an neuen Abenteurern aus dem Leben von Martin Gruber (Hans Sigl, 53) und seinen Liebsten. Die vergangenen Wochen lagen die Filmarbeiten still und das Produktionsteam und die Schauspieler gönnten sich eine wohlverdiente Sommerpause – doch nun winkt wieder der gewohnte Alltag vor und hinter der Kamera, wie Hauptdarsteller Hans Sigl auf Instagram verkündet hat.

Es geht endlich weiter: Hans Sigl ist zurück am „Bergdoktor“-Set

Am Dienstagnachmittag (29. August) meldete sich Hans Sigl mit zwei Videobotschaften aus dem Serienauto von Martin Gruber bei Instagram zu Wort und läutete damit den 69. „Bergdoktor“-Drehtag ein. „Es geht wieder los“, verkündet der gebürtige Österreicher freudig, während im Hintergrund Mitglieder der Regie zu hören sind. Am Set herrscht wohl schon jetzt ein reges Treiben – und das, obwohl die anderen Stars der Heimatserie laut Hans Sigl noch gar nicht angereist sind.

Welche Geschichten aus dem Leben der Grubers und ihrer Freunde in der zweiten „Bergdoktor“-Drehhälfte wohl erzählt werden? Vielleicht endlich das große Liebesglück für Martin Gruber, ein Happy End für seine zerrüttete Familie, oder doch schon das nächste Drama mit Bruder Hans (Heiko Ruprecht, 51)? Nur noch ein paar Monate Geduld, dann werden die Fans es endlich erfahren …

Die nächste Zeit wird er wieder in der Region Wilder Kaiser verbringen – für Hans Sigl stehen im Spätsommer aber auch weiterhin aufregende Projekte an. So wird er am 22. und 23. September an der Seite von Barbara Schöneberger die „Starnacht aus der Wachau“ moderieren und dabei etliche hochkarätige Gäste begrüßen. Verwendete Quellen: Instagram.com