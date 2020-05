"Space Force" auf Netflix: Wird es eine 2. Staffel von Steve Carells Serie geben?

"The Office"-Star Steve Carell ist zurück mit einer brandneuen Serie: "Space Force" ist am 29. Mai 2020 auf Netflix gestartet. Wird die Serie fortgesetzt?

Seit dem 29. Mai 2020 steht die 1. Staffel der Serie "Space Force" auf Netflix zur Verfügung.

auf zur Verfügung. Sie stammt von "The Office"-Star Steve Carell .

. Ob die Serie fortgesetzt wird oder nicht, erfahren Sie hier.

Seit mehreren Monaten veröffentlicht Netflix fast jede Woche eine brandneue Serie. Und viele davon kommen gut an, denn Neuheiten wie "White Lines"*, "Outer Banks"* oder "Blood & Water"* hielten sich tagelang in den Top 10 des Streamingdiensts* - oder sind sogar noch immer dort zu entdecken.

Bei den genannten Serien handelt es sich größtenteils um Dramen oder Thriller. Wird es nicht langsam Zeit für eine Komödie? Wer schon länger auf eine Comedy-Produktion gehofft hat, kann sich glücklich schätzen, denn seit dem 29. Mai 2020 stellt Netflix die Serie "Space Force" zur Verfügung. Dabei dürfen sich Fans von "The Office" ganz besonders freuen, denn sie stammt von keinem Geringeren als Steve Carell.

Alle Infos zur Netflix-Serie "Space Force" auf einem Blick

Serie Space Force Veröffentlichungsdatum 29. Mai 2020 (1. Staffel) Idee von Steve Carell, Greg Daniels Genre Komödie Land USA Schauspieler Steve Carell, John Malkovich, Ben Schwartz uvm. Verfügbar auf Netflix

"Space Force" auf Netflix: Ist die Serie so gut wie "The Office"?

Steve Carell ist nicht nur der Schöpfer der Serie, sondern verkörpert auch den Hauptcharakter General Mark R. Naird. Dieser hat die schwierige Aufgabe, die Leitung von Space Force zu übernehmen. Dabei handelt es sich um einen neuen, tatsächlich existierenden Sektor des amerikanischen Militärs, der sich auf Einsätze im Weltall konzentriert. Naird selbst tut sich schwer, den Sinn in dieser Streitkraft zu sehen. Gleichzeitig steht er vor der Herausforderung, Space Force zum Erfolg zu verhelfen.

Zusammen mit Greg Daniels ("The Office", "Parks and Recreation") hat Carell auch als Produzent keine leichte Aufgabe zu bewältigen: Nach dem Erfolg von "The Office" hoffen Fans auf eine Serie, die dem Comedy-Hit gewachsen ist. Und ist das auch der Fall? Bislang sind die Zuschauer gespalten. Viele schreiben von einer schwachen Serie, während andere wärmstens empfehlen, "Space Force" auf keinen Fall zu verpassen. Da die zehn Folgen der 1. Staffel erst am 29. Mai 2020 auf Netflix erschienen sind, bleibt es aber abzuwarten, wie die Bewertungen zur Serie im Großen und Ganzen ausfallen.

Lesen Sie auch: Geht das zu weit? "The Office"-Macher produzieren vom Coronavirus inspirierte Sitcom.

Wird es eine 2. Staffel von "Space Force" auf Netflix geben?

Die Kritiken spielen sehr wahrscheinlich auch eine Rolle, wenn es um die Entscheidung für oder gegen eine 2. Staffel geht. Diese hat Netflix aktuell nämlich noch nicht gefällt. Ob Steve Carell erneut in die Rolle von General Mark R. Naird schlüpfen darf oder nicht, erfahren die Fans voraussichtlich erst in ein paar Wochen.

Auch interessant: "Noch nie in meinem Leben …" - Bekommt die Netflix-Serie eine 2. Staffel?

Video: Trailer zur 1. Staffel von "Space Force"

