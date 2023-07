Star Trek - Strange New Worlds: Kritik der Episode 2x04

Wie gut ist die Episode „Among the Lotus Eaters“?

+ © Paramount+ Anson Mount in „Star Trek: Strange New Worlds“ © Paramount+

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Loryn Pörschke-Karimi schließen

Weitere schließen

In der Folge „Among the Lotus Eaters“ der US-Serie „Star Trek: Strange New Worlds“ geht es nach Rigel VII. Eine tragische Außenmission unter Pikes Leitung hat einst offenbar die Entwicklung des Planeten beeinflusst, weshalb unsere Crew die Lage untersuchen soll.

Mit der vierten Episode der zweiten Staffel beweisen die Macher der Serie „Star Trek: Strange New Worlds“ einmal mehr, was sie können.

Captain Pike (Anson Mount) und Captain Batel (Melanie Scrofano) wollten eigentlich ein bisschen Zeit miteinander verbringen, aber die dienstlichen Pflichten funken dazwischen. Außerdem erfährt Pike, dass Batel bei einer Beförderung übergangen wurde und gibt sich die Schuld dafür, weshalb er die Beziehung erst einmal ruhen lassen möchte - obwohl Batel ihm gerade erst einen Anhänger geschenkt hat, der später noch wichtig werden soll. Wie es weitergeht und ob sich Reinschauen lohnt, lesen Sie bei Serienjunkies.de (Christian Schäfer)