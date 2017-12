Star Wars 8: Die letzten Tickets zur Vorpremiere

Die Premiere von "Star Wars - Die letzten Jedi" in Los Angeles war bereits ein voller Erfolg. Am Donnerstag läuft der Film endlich auch in deutschen Kinos an.

Star Wars 8 startet heute Nacht in den Kinos. Hier erfahren Sie, wo sie die letzten Tickets zur Vorpremiere ergattern können. Außerdem werden noch offene Fragen zum Film geklärt.

München - Am Samstag hat der zweite Teil der neuen Star-Wars-Trilogie, „Die letzten Jedi“, seine Weltpremiere in Los Angeles gefeiert. Ab Donnerstag, 14. Dezember 2017, ist der Film auch in deutschen Kinos zu sehen. Star-Wars-Fans auf der ganzen Welt sind sehr gespannt, denn die Trailer werfen bereits einige Fragen auf. Das könnte passieren:

1. Star Wars 8: Wer ist der neue Begleiter von Chewbacca?

In einer Szene des Trailers von Star Wars Episode 8 fliegt der Millennium Falke durch eine Kristallhöhle, verfolgt von Raumfightern der „Ersten Ordnung“. Der Blick wandert ins Cockpit und zeigt Chewbacca, den Wookie und Begleiter des in Episode 7 getöteten Han Solo (Harrison Ford). Doch Chewie ist nicht allein, er hat wohl einen neuen Begleiter gefunden. Der kleine Mann sieht aus wie ein Pinguin, gekreuzt mit einem Vogel. Doch hat er keinen Schnabel, sondern ein Maul mit Zähnen. Seine großen braunen Augen laden vor allem die weiblichen Zuschauer zum Knuddeln ein. Als wäre Chewbacca nicht schon kuschlig genug.

2. Tötet Kylo Ren auch seine Mutter Prinzessin Leia?

Der neue Trailer deutet jedoch auch eine dramatische Entwicklung an und zwar den Tod von Prinzessin Leia. Die Darstellerin der Leia, Carrie Fisher, ist bereits 2016 verstorben. Jedoch konnte sie noch den Großteil ihrer Szenen für Star Wars 8 drehen. Ein möglicher Filmtod ihrer Figur ist daher in „Die letzten Jedi“ wahrscheinlich. Disney hat außerdem bekannt gegeben, dass Prinzessin Leia nicht per Computertechnik am Leben erhalten wird.

Im Trailer von Star Wars 8 gibt es eine Szene mit Kylo Ren (Adam Driver), dem Sohn von Han Solo und Prinzessin Leia: Er nimmt seine Maske, die er in Episode 7 getragen hat und die an seinen Großvater Darth Vader erinnern soll, schmettert diese wütend gegen die Wand und zerstört sie. Anschließend sieht man, wie er in seinem Jäger während einer Raumschlacht in ein Schiff der Allianz fliegt, auf dem wohl seine Mutter Prinzessin Leia ist. Im Hintergrund hört man Kylo Ren sagen: „Lass die Vergangenheit sterben. Töte sie, wenn es sein muss. Nur so kannst du werden, wozu du bestimmt bist.“ Anschließend sieht man, wie Kylo Ren das Raumschiff ins Visier nimmt und den Finger am Abzug hat.

3. Wird sich Rey in Star Wars 8 der Dunklen Seite der Macht anschließen?

Rey (Daisy Ridley) hat in den letzten Minuten von Star Wars Episode 7 den verschollenen und mittlerweile alten Jedi-Meister Luke Skywalker gefunden. Sie gab ihm sein Lichtschwert zurück, das Luke im Kampf mit Darth Vader in „Das Imperium schlägt zurück“ verloren hatte. Im Trailer nimmt Luke sein Lichtschwert ungläubig zurück und beginnt mit der Ausbildung von Rey. Sie trainiert dabei mit dem Lichtschwert ihres Meisters. Dabei wird klar, dass es sich bei „Die letzten Jedi“ um Luke und Rey handelt. Die junge Schülerin erkennt jedoch ihr Potential nicht und braucht deshalb die Ausbildung des Meisters. Bei Meditationen wird klar, welch enorme Macht in Rey ruht, als sie nur durch die Berührung des Bodens den Felsen spaltete.

Im Trailer von Star Wars 8 hört man eine Stimme. Es ist die Stimme des „Obersten Führers“ Snoke (Andy Serkis), der die „Erste Ordnung“, das wiederauferstandene Imperium, anführt. „Als ich dich fand, sah ich rohe, ungezähmte Macht“, sagt Snoke. Man sieht Kylo Ren, den Schüler von Snoke. Doch am Ende des Satzes wird eine Szene gezeigt, in der Rey ihr Lichtschwert in der Hand hält. Möglicherweise meint Snoke gar nicht Kylo Ren, sondern Rey, die den Weg zur Dunklen Seite der Macht einschlägt. Immerhin hatte sie Kylo Ren in Episode 7 ohne irgendein Training im Lichtschwertkampf besiegt. Zuvor hatte Kylo Ren versucht, sie mental mithilfe der Macht zu brechen, doch sie konnte widerstehen. Wer mit den Namen nicht zurecht kommt oder sie vergessen hat, kann die Geschichte nochmal auf der offiziellen Seite des Films Star Wars 8 nachlesen.

4. Star Wars 8: Wer ist Rey wirklich?

Eine Aussage von Luke Skywalker in Star Wars 8 lässt den Zuschauer dasselbe annehmen: „Ich habe diese ungezähmte Macht nur einmal zuvor gesehen. Damals hat es mich nicht genug geängstigt. Doch jetzt schon.“ Was meint er damit? Etwa Kylo Ren, den er ausgebildet, jedoch anschließend an die Dunkle Seite verloren hat? Oder meint Luke etwa sich selbst, als er in Episode 6 „Die Rückkehr der Jedi-Ritter“ nur durch seinen Zorn den Kampf gegen Darth Vader gewinnen konnte und anschließend seine Affinität zur Dunklen Seite erkannt hatte? Wovor fürchtet sich Luke Skywalker?

Man fragt sich, woher überhaupt diese junge Schrottsammlerin mit ihrer Macht kommt. Ist sie nur eine unscheinbare Person, die sich zu einer mächtigen Jedi entwickelt, wie es seinerzeit Anakin Skywalker getan hat? Möglicherweise ist sie jedoch auch die Tochter von Luke Skywalker. Damit hätte Disney mit Star Wars 8 einen vollendeten Familienplott erfunden. Kylo Ren wird von seinem Onkel Luke ausgebildet, wendet sich jedoch wie sein Großvater Anakin der Dunklen Seite zu. Anschließend tötet er seinen Vater Han Solo und möglicherweise seine Mutter Prinzessin Leia. Derweil kämpft er gegen seine Cousine Rey, die als Tochter von Luke Skywalker die Nachfolge des Auserwählten antritt.

5. „Star Wars 8: Die letzten Jedi“: Diese FSK-Altersfreigabe hat der Film

Das sind nur wenige Fragen, die in den Trailern zu „Star Wars 8: Die Letzten Jedi“ gestellt werden. Beantworten kann sie derzeit wohl noch kein Zuschauer. In Deutschland müssen sie noch bis Donnerstag warten, wenn endlich die Kinopremiere von Star Wars 8 steigt.

Eine Frage ist bereits schon beantwortet und das ist die Frage nach dem erforderlichen Mindestalter für den Film. FSK verkündete, dass „Star Wars 8: Die letzten Jedi“ ab 12 Jahren freigegeben ist. Somit können sogar Kinder ab sechs Jahren in Begleitung eines Erwachsenen den Film sehen. Bis auf Episode 1 und die Special Edition von Episode 4, die beide von FSK ab sechs Jahren freigegeben waren, sind alle andere Star Wars Filme ab 12 Jahren zugänglich.

6. Star Wars 8: Die letzten Tickets zur Vorpremiere

Tickets zur Premiere sind bereits seit dem 10. Oktober verfügbar. deinkinoticket.de hat eine Liste mit Kinos in ganz Deutschland veröffentlicht, die am Vorverkauf teilnehmen. Dort kann man einfach seinen Ort eingeben und die Ergebnisse ansehen.

Jetzt aufgepasst: Der Film läuft offiziell am morgigen Donnerstag, 14. Dezember, in den Kinos an. Doch gibt es dazu ein Special: Die Kinos beginnen mit der Vorpremiere bereits am heute um 23:59 Uhr, also eine Minute vor Mitternacht. Wer also am Donnerstag ausschlafen kann oder einen Star-Wars-Fan als Chef hat, kann sich in der Nacht auf Donnerstag als einer der ersten in Deutschland den Film im Kino anschauen. Kürzlich hat übrigens Mark Hamill über seine Zweifel an Star Wars gesprochen und damit viele Fans irritiert.