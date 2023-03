Star Wars: Filmprojekte von Kevin Feige und Patty Jenkins gestoppt

Disney und Lucasfilm wollen in Sachen Star Wars anscheinend erstmal halblang machen. Die geplanten Filmprojekte von Marvel-Overlord Kevin Feige und von der Wonder-Woman-Regisseurin Patty Jenkins wurden wieder abgesagt.

Der jüngste Kinostreifen aus einer weit, weit entfernten Galaxis, nämlich „Star Wars: Episode IX - Der Aufstieg Skywalkers“, liegt nun schon dreieinhalb Jahre in der Vergangenheit. Seitdem tobt sich Lucasfilm für Disney+ vor allem im Serienbereich aus: „The Mandalorian“ (das kürzlich in die dritte Staffel gestartet ist), „The Book of Boba Fett“, „Obi-Wan Kenobi“, „Andor“ und bald wahrscheinlich noch „Ahsoka“, „The Acolyte“ und „Skeleton Crew“.

Doch wie sieht es eigentlich in der Filmsparte aus? Was ist noch geplant? Lucasfilm-Chefin Kathleen Kennedy hat eine Zeit lang gefühlt allen Filmemacher:innen „Star Wars"-Projekte angeboten. Einige von ihnen - so zum Beispiel das „Game of Thrones"-Duo David Benioff und D. B. Weiss - sind längst wieder abgesprungen. Und wie Variety inzwischen in Erfahrung bringen konnte, gilt das offenbar auch für Marvel-Boss Kevin Feige und „Wonder Woman"-Regisseurin Patty Jenkins.