Star Wars - The Bad Batch: Review zur 2. Staffel

Szenenfoto aus der Serie „Star Wars: The Bad Batch“ © Disney+

Staffel zwei der Serie „Star Wars: The Bad Batch” vereint die auch als Schadencharge bekannte Kloneinheit 99 mit ihren genetischen Modifikationen in einer neuen Runde von Abenteuern. Dabei trifft Hunter und seine Leute sowie deren kleine Schwester Omega ein Schicksalsschlag.

Monate nach den Ereignissen auf dem Planeten Kamino (siehe Staffel eins der Serie „Star Wars: The Bad Batch“) setzen die vierköpfige Kloneinheit 99 unter dem Kommando von Sergeant Hunter (allesamt stimmlich verkörpert von Dee Bradley Baker, „Star Wars: The Clone Wars“) und die kleine Klonschwester Omega (Michelle Ang, „Fear the Walking Dead“) zunächst ihr gewohntes Leben fort.

Während sie für die trandoshanische Schmugglerchefin Ciddarin Scaleback, genannt Cid (Rhea Perlman, „Cheers“), die neuerdings mit der menschlichen Piratin Phee Genoa (Wanda Sykes, „The Other Two“) zusammenarbeitet, weiterhin Aufträge aufführen, macht sich der unheilvolle Einfluss des noch jungen Galaktischen Imperiums weiterhin bemerkbar.

Zum ausgesprochenen Erzfeind der nunmehrigen Renegaten-Truppe wird der unbarmherzige imperiale Vizeadmiral Rampart (Noshir Dalal, unter anderem auch Sprecher in der DC-Comicserie „Deathstroke: Knights and Dragons“). Außerdem macht den Fünfen nach wie vor der Übertritt zu den Feinden ihres einstigen Kameraden Crosshair zu schaffen. Ein ausführliches Staffelreview lesen Sie bei Serienjunkies.de. (Thorsten Walch)