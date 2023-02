Weil sie nach Frittierfett roch: Katja Burkard hatte früher einen fiesen Spitznamen

Von: Lisa Klugmayer

Katja Burkard plaudert im MDR-Riverboat über ihr neues Kochbuch, gesunde Ernährung und ihre Kindheit. Dabei verrät die RTL-Moderatorin, dass sie früher als Kind einen echt fiesen Spitznamen hatte und dass das Gasthaus ihrer Eltern daran Schuld war.

Leipzig – Wenn Kim Fisher (53) und Matze Knop (48) zum Riverboat-Talk einladen, dann kommen die Stars. Am 10. Februar 2023 waren unter anderem Jenny Jürgens (56), Jürgen Udolph (80) und Katja Burkard (57). Die RTL-Moderatorin plauderte herrlich selbstironisch über ihre fehlenden Kochkünste und über ihre Kindheit. Dabei verrät sie, dass sie früher oft mit einer frittierten Kartoffel verglichen wurde.

Katja Burkard im MDR-Riverboat: RTL-Moderatorin gibt zu, dass sie nicht gerne kocht

Katja Burkard ist wohl Deutschland bekannteste Promi-Expertin, nun versucht sie sich aber auch als Co-Autorin eines Kochbuchs. Beim MDR-Riverboat erzählt sie von ihrem Verhältnis zum Essen und darüber, dass sie eigentlich gar nicht gerne kocht. Und, dass obwohl ihre Eltern lange Zeit ein Gasthaus hatten.

„Ich habe mich in der Küche nie wirklich hervorgetan, weil alles, was du da konntest, musstet du dann mitarbeiten. Ich kann echt nicht gut kochen. (...) Aber dann hab ich gemerkt, ohne gehts nicht“, so Katja Burkard ehrlich. „Spitzname damals war Pommes“, wirft Riverboat-Moderator Matze Knop in den Raum. Doch die RTL-Moderatorin wurde damals etwa nicht so genannt, weil sie so viele Pommes aß, sondern weil sie danach roch, wie sie verrät.

Schon gewusst? Katja Burkard war bei „The Masked Singer“ Im Herbst 2022 nahm Katja Burkard an der siebten Staffel von „The Masked Singer“. Leider war ihr Auftritt als „Brokkoli“ sehr kurz, denn die RTL-Moderatorin schied in Episode 1 als Erste von neun Teilnehmern aus.

„Aber nicht, weil ich so viele gegessen habe, sondern weil ich früher oft nach Frittenfett gerochen hab“, stellt Katja Burkard nochmal klar. „Deswegen haben sie dich in der Schule Pommes genannt?“, fragt Matze Knop nochmal nach. Die RTL-Moderatorin nickt. Nicht gerade ein netter Spitzname, deswegen will der Riverboat-Moderator wissen, wie sie damals damit umgegangen ist: „Hast du gesagt: Mama, ich brauch neue Klamotten?“

Katja Burkard verrät, dass sie früher als Kind einen echt fiesen Spitznamen hatte und dass das Gasthaus ihrer Eltern daran Schuld war. © MDR/Riverboat – Folge vom 10. Februar 2023

Katja Burkard lacht und meint dann: „Das kennt man doch, oder? Wenn man irgendwas frittiert, das klebt ja in den Klamotten, in den Haaren, das ganze Haus riecht danach“. Und bei den Burkards im Gasthaus wurden eben jeden Tag frittiert. „In den Anfängen hatten wir nicht so eine super-duper Abzugshaube und selbst unser Hund hat nach Pommes gerochen“, erinnert sich die RTL-Moderatorin.

