Stranger Things: Millie Bobby Brown verlobt sich mit Sohn eines Rockstars

Millie Bobby Brown in der vierten Staffel von „Stranger Things“ © Netflix

Die aus „Stranger Things“ oder „Enola Holmes“ bekannte Millie Bobby Brown hat sich mit ihrem langjährigen Partner verlobt. Es handelt sich um Jake Bongiovi, Sohn des Musikers Jon Bon Jovi.

Wird die Verlobung mit Eggo-Waffeln gefeiert? „Stranger Things“-Star Millie Bobby Brown (19) hat sich mit Jake Bongiovi (20) verlobt. Er ist der Sohn vom Rock-Musiker und Schauspieler Jon Bon Jovi. Die beiden sind seit etwa drei Jahren ein Paar und ein Post bei Instagram bedeutet wohl den nächsten Schritt in ihrer Beziehung.

Sie schreibt dort: „Ich habe dich drei Sommer lang geliebt, Schatz, ich will sie alle.“ Das ist eine Referenz auf einen Song von Taylor Swift namens Lover. Auf dem Bild sieht man zudem einen Ringe an ihrem Finger. Seit 2021 zeigen sich die beiden öffentlich und via Social Media miteinander und sie nannte ihn bereits „Partner fürs Leben“. Weitere lesen Sie bei Serienjunkies.de. (Adam Arndt)