Stranger Things - The First Shadow: Vorschau aufs Theaterstück des Netflix-Stoffes

Von: Mario Giglio

Teilen

Promo zum Netflix-Theaterstück „Stranger Things: The First Shadow“ © Netflix/Sonia Friedman Production

Im Herbst läuft mit „Stranger Things: The First Shadow“ ein Prequel-Bühnenstück in London an, das eine übernatürliche Vorgeschichte aus Hawkins erzählt, die sogar mit der kommenden Staffel der Netflix-Serie zu tun haben könnte, wie der Teaser andeutet.

Am 17. November dieses Jahres kommt das „Stranger Things“-Bühnenstück ins Phoenix Theatre im Londoner West End. Dazu gibt es nun einen Teaser-Trailer, in dem es heißt: „Der Anfang der Stranger-Things-Geschichte könnte der Schlüssel dazu sein, was noch kommt.“ Bedeutet das vielleicht, dass das Prequel-Theaterstück „Stranger Things: The First Shadow“ mit der fünften und letzten Staffel der Netflix-Serie verbunden ist?

Niemand Geringeres als die für die Serie verantwortlichen Duffer-Brüder Matt und Ross verbergen sich hinter dem Theaterstück, das sie zusammen mit „Stranger Things“-Autorin Kate Trefry und Jack Thrones („Harry Potter and the Cursed Child“) sowie Sonia Friedman Productions in Angriff genommen haben. Das Trailervideo und den Inhalt zum Stück finden Sie bei Serienjunkies.de (Mario Giglio)