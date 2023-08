Suits: Wieviel Geld bekommen die Autoren der Anwaltsserie für die Netflix-Rekorde?

Von: Bjarne Bock

Die Darsteller aus der US-Serie „Suits“ © USA Network

Die Anwaltsserie „Suits“ bricht seit einigen Monaten bei Netflix und auch Peacock diverse Streaming-Rekorde. Nun trüben die Autoren die positive Stimmung allerdings, indem sie offenlegen, wie gering ihre Tantiemen ausfallen.

Hierzulande steht „Suits“ schon seit langer Zeit bei Netflix zur Verfügung, doch in Amerika ist die Anwaltsserie, die ursprünglich von 2011 bis 2019 beim USA Network lief, erst seit einigen Monaten ein Streaming-Hit. So wurden schon diverse Rekorde aufgestellt (die Plattform Peacock hat „Suits“ ebenfalls im Angebot). Zuletzt haben die damaligen Produzent:innen wegen dieser Erfolgsmeldungen außerdem laut über ein mögliches Revival nachgedacht.

Doch in all die „Suits“-Begeisterung mischt sich nun auch ein dicker Wermutstropfen. Im Licht des Hollywood-Streiks haben einige der damaligen Autoren nämlich enthüllt, wie wenig sie von dem Geld zu sehen kriegen, das ihre Serie für Netflix und Co erwirtschaftet. Wie genau die Autoren der Serie „Suits“ von den Rekorden profitieren, lesen Sie bei Serienjunkies.de (Bjarne Bock)