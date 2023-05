Superman - Legacy: Wer könnte die Hauptrollen spielen?

David Corenswet in „The Politician“, Rachel Brosnahan in „The Marvelous Mrs. Maisel“ und Nicholas Hoult in „The Great“ © Netflix/Prime Video/Hulu

Noch vor dem großen WGA-Autorenstreik reichte James Gunn sein Drehbuch für „Superman: Legacy“ ein. Nun brodelt die Gerüchteküche, wer die zentralen Hauptrollen im ersten Film seines DCU spielen könnte.

Der DC-Neustart von James Gunn („Guardians of the Galaxy“, „The Suicide Squad“) und Peter Safran soll durch „Superman: Legacy“ eingeläutet werden, den Gunn höchstpersönlich nach seinem eigenem Drehbuch inszenieren wird, was sogar noch vor dem eventuell langwierigen WGA-Streik abgeliefert wurde. The Hollywood Reporter will nun einige Kandidaten für zentrale Rolle erfahren haben, die Chancen als neue Clark, Lois und Lex haben.

Demnach soll David Corenswet, manchen Filmfreunden in „Pearl“ oder der Serie „The Politician“ über den Weg gelaufen, einer der Favoriten für Clark Kent und Superman sein. Die ersten Screen Tests sollen nach dem Memorial Day oder Anfang Juni stattfinden. Zwei Konkurrenten hat er, deren Namen jedoch nicht durchgesickert sein sollen.

Genannt werden aber auch Jacob Elordi, den man aus „Euphoria“ kennt, wobei hier einige Quellen dementieren, dass er je vorgesprochen hätte. Auch die britischen Darsteller Tom Brittney („Grantchester“, „UnReal“) und Andrew Richardson („Extrapolations“) sollen weitere Kandidaten gewesen sein. Weitere Kandidaten finden Sie bei Serienjunkies.de. (Adam Arndt)