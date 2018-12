„Das Supertalent“ 2018: Zu anstößig? Poledance-Auftritt der achtjährigen Anna hat Folgen 

Die achtjährige Kandidatin Anna Smolska kuschelt sich nach ihrer Darbietung an der Polcedance-Stange an ihren Teddybär.

Die achtjährige Anna Smolska überraschte bei „Das Supertalent 2018“ mit einer Poledance-Darbietung. Dieser Auftritt hatte Folgen.

Update vom 18. Dezember 2018: Der Poledance-Auftritt der achtjährigen Anna Smolska bei „Das Supertalent 2018“ ging vielen Zuschauern zu weit. Poledance, der mit erotischen Bewegungen an einer Stange im Rotlichtmilieu in Verbindung gebracht wird, sei kein Hobby für ein Kind, wetterten viele im Netz. Auch Annas Outfit sei unangemessen. Nach diversen Beschwerden hatte sich zwischenzeitlich auch die Niedersächsische Landesmedienanstalt der Frage angenommen, ob die Sendung gegen Bestimmungen des Jugendschutzes verstoßen habe, wie „lz.de“ berichtet. Es gibt Entwarnung: „Wir sind zu dem Ergebnis gekommen, dass kein Anfangsverdacht für einen Verstoß vorliegt", zitiert das Portal ein Statement. Anna kann also weiter ihre akrobatischen Künste zeigen - und wer weiß, vielleicht wird die achtjährige Poledancerin ja „Das Supertalent 2018“.

„Das Supertalent“ 2018: Dieter Bohlen entlarvt Hypnotiseur

Update vom 16. Dezember 2018: Bei der RTL-Show „Das Supertalent“ am Samstagabend hat Dieter Bohlen einem Kandidaten gehörig den Auftritt versaut. Heinz Walter Igl (61) wollte als Hypnotiseur sein Können auf der Bühne beweisen. Doch die Nummer ging nach hinten los.

Bevor Igl, der wohl jahrelang unter dem Künstlernamen „Salohmon“ sein Publikum begeistert, die „Das Supertalent“-Jury überzeugen will, stürmen Zuschauer als bereitwillige „Versuchskaninchen“ nach vorne. Dieter Bohlen schreitet sofort ein: „Ich suche die aus, die da mitmachen.“

Scheinbar hat der Pop-Titan schon einen üblen Verdacht bei der Hypnose-Nummer. So schickt Bohlen seinen Bodyguard mit auf die Bühne. „Bei dir weiß ich wenigstens, wenn es echt ist“, erklärt Bohlen seine Entscheidung.

Dann startet der Hypnotiseur. Zwei Kandidaten legen sich scheinbar freiwillig in Trance auf die Bühne. Der Dritte bleibt stehen und auch Bohlens Beschützer scheint als Medium wenig empfänglich zu sein.

Währenddessen wachen einige Test-Kandidaten auf dem Boden auf und richten sogar ihre Oberkörper auf.

„Das Supertalent“: Dieter Bohlen ist fassungslos

„Der ruckt an seinem Käppi rum“, sagt Dieter Bohlen und zeigt auf einen Hypnose-Teilnehmer auf der Bühne. Das Publikum amüsiert sich und lacht immer lauter - die Situation wirkt zunehmend absurd. Um das schräge Spektakel zu beenden, zieht Jurorin Sylvie Meis die Notbremse und drückt den „Aus-Buzzer“.

Chef-Juror Bohlen möchte allerdings noch genau von dem jungen Mann mit dem Käppi wissen, warum er überhaupt nach hinten umgefallen sei. Seine entlarvende Antwort: „Der hat mich nach hinten gedrückt.“

Supertalent-Zuschauer sind empört - Achtjährige tanzte an der Stange

Update vom 2. Dezember 2018: War das zu viel des Guten? Immer wieder sorgen Kandidaten bei „Das Supertalent“ mit kuriosen Auftritten und Talenten für Aufsehen. Doch der Auftritt der 8-jährigen Anna Smolska, die ursprünglich aus der Ukraine kommt, überraschte sogar Dieter Bohlen. Als er sie fragte, wie sie denn zum Poledance kam, erklärte Anna das wie folgt: „Meine Mama ist Trainerin, und ich bin immer mit ihr ins Studio gegangen. Deshalb wollte ich damit anfangen.“ Die Stange sei für sie außerdem wie ein Karussell.

Anna machte das auch gut, das mussten Dieter Bohlen und Sylvie Meis zugeben. „Man kann natürlich geteilter Meinung sein, ob so ein achtjähriges Kind an eine Pole-Stange gehört“, so Bohlen, ergänzte dann aber: „Du kannst das. Du bist artistisch und hast dir ganz viel Mühe gegeben. Eine ganz tolle Leistung!“

Das Netz sah das ganze nicht so locker wie Dieter Bohlen. Auf Twitter machten viele Zuschauer ihrem Unmut Luft.

So war ein Twitter-Nutzer einfach nur verstört und konnte es nicht fassen:

Da erklärste deinen Kindern, dass sie keine Bilder von sich ins Internet stellen sollen und dann gibt es Eltern, die Ihre 8-jährige Tochter vor einem Millionenpublikum an der Poledance-Stange prostituieren...#supertalent bei #RTL — Streitlust (@blodnach) 1. Dezember 2018

Ein anderer kündigte an, bei so etwas wegzuschalten.

Alles klar #supertalent ich guck bestimmt keine Kinder beim Poledance an. Und weg. @RTLde — John Thon  (@J0HNTH0N) 1. Dezember 2018

Und wieder eine weitere Nutzerin fürchtet, dass so etwas die falschen Leute sehen könnten.

Poledance ist eine normale Sportart. Dennoch habe ich Angst die falschen Personen sehen das #supertalent — ᴮᵒⁿⁿⁱᵉᵇᵃᵇᵉ ❥ (@Bonniebabe9) 1. Dezember 2018

Wie weit Anna wohl kommt? Denn sie bekam dreimal ein „Ja“ der Jury.

Die achtjährige Kandidatin Anna Smolska kuschelt sich nach ihrer Darbietung an der Polcedance-Stange an ihren Teddybär.

Schlagabtausch: „Supertalent“-Kandidatin geht Dieter Bohlen an

Update vom 28.Oktober 2018: In der RTL-Show „Das Supertalent“ suchen die Juroren Sylvie Meis (40), Bruce Darnell (61) und Dieter Bohlen (64) besondere Talente. Vor allem Bohlen wird von den Kandidaten gefürchtet - denn seine Kritik fällt mitunter sehr hart aus. So auch in der sechsten Show der Staffel.

Schon als Jeanette (28) und Marco (29) die Bühne betreten und bevor sie auch nur angefangen haben, murmelt Dieter: „Ei, ei, ei, das sieht nicht gut aus.“ Das teilt er den Kandidaten als Einstimmung auf ihre Show-Einlage dann auch gleich mit: „Ich hab kein gutes Gefühl.“ Vor allem Jeanette ist sichtlich unbegeistert und meint: „Dieter, das sagt du immer.“ Daraufhin packt Dieter einen Arztkittel aus - „Dr. Bohlen hilft Ihnen!“ Er komme sich bei der Show sowieso manchmal vor wie ein Psychiater.

Erst dann dürfen die beiden Kandidaten sich vorstellen. Nach einem weiteren Seitenhieb von Dieter Bohlen über die geringe Anzahl von Abonnenten der beiden auf YouTube meint Jeanette genervt: „Wir haben es halt nicht so einfach wie ihr!“ Aber es sollte noch schlimmer kommen. Die beiden starten ihre Performance, die daraus besteht, dass Jeanette anmutig den Hula-Hoop-Reifen schwingt, während Marco zusammenhanglos mit seinem Modellflugzeug Manöver fliegt.

„Das Supertalent“ 2018 auf RTL: Kandidatin beschwert sich über Dieter Bohlen

Dieter Bohlen ist das Ganze zu langweilig: Er betritt im Arztkittel die Bühne und versucht, Marco dazu zu bewegen, sein Flugzeug durch einen Hula-Hoop-Reifen zu fliegen, während Jeanette unbeeindruckt einfach weiter tanzt. Das geht natürlich schief - und das Modellflugzeug fällt zu Boden und bricht.

„Dieter, ich finde das absolut unfair von dir“, platzt Jeanette der Kragen. „Leute, ganz ehrlich jetzt ohne Flachs. Das ist doch kein Supertalent!“, schießt Dieter Bohlen zurück. Zustimmung bekommt er vom Publikum - Buhrufe und „Geht nach Hause“-Rufe sind zu hören.

Jeanette lässt sich nicht unterkriegen: „Wir geben nicht auf und kommen bald wieder!“

Video: Sylvie Meis - Heiße Bikini-Show in Miami

Bohlen bewundert den „hübschesten Po“ - der gehört zu einer Promi-Tochter

Köln - Von dem Hintern der Akrobatin und Promi-Tochter Rachel Bauer Siemoneit-Barum (19) ist Dieter Bohlen (64) bei „Supertalent“ schon mal begeistert: „Du hast den mit Abstand - mit großem, großem Abstand - hübschesten Po, den ich je beim Supertalent gesehen habe“, schwärmte das Jury-Mitglied. Das ist in einem RTL-Ausschnitt der bereits aufgezeichneten Show zu sehen.

+ Rebecca Siemoneit-Barum, bekannt aus der Lindenstraße, ist die Mutter der Akrobatin. Neben ihr steht Moderator Daniel Hartwich. Die 19-Jährige ist die Tochter der bekannten ARD-Schauspielerin Rebecca Siemoneit-Barum (40) - sie spielt die „Iffi“ in der Lindenstraße. Ihre Tochter sei schon in der Schule gut im Turnen gewesen und habe von 2015 bis 2017 die Akademie für Zirkuskunst in Verona besucht.

Dieter macht das junge Talent nervös

Nun will sie bei „Supertalent“ durchstarten - und Dieter Bohlens erste Reaktion verheißt schon mal Gutes. Vor allem wegen ihm sei sie nervös gewesen: „Ich hab‘ schon ein bisschen Angst vor Dieter“, bekannte sie gegenüber RTL.

+ Die Akrobatin Rachel Bauer Siemoneit-Barum turnt im goldenen Käfig. © MG RTL D / Stefan Gregorowius

Mit Unterstützung ihrer Mutter präsentierte die Künstlerin ihre Luftakrobatik-Künste im Käfig. Am Samstagabend um 20.15 Uhr kann man - unter anderem - ihre Performance (und auch ihren Hintern) auf RTL sehen.

