Tatort-Auftakt aus Ludwigshafen: Gemischte Gefühle nach Ausstrahlung im Ersten

„Tatort“ aus Ludwigshafen: „Das Verhör“ © SWR/Benoît Linder

Am Sonntag, den 4. September erwacht der „Tatort“ im Ersten aus der Sommerpause. Lesen Sie hier, wie der neue Fall aus Ludwigshafen beim Publikum ankommt:

Es ist endlich wieder „Tatort“-Zeit! Am Sonntag, den 4. September startet die beliebte Krimi-Serie in der ARD in eine neue Saison. Tausende von Zuschauern zieht es jeden Sonntag vor den heimischen Fernseher, wenn die Kommissare aus unterschiedlichen Städten in Deutschland wieder ermitteln. Den Auftakt nach der Sommerpause macht ein neuer Fall aus Ludwigshafen: In „Das Verhör“ geht es um einen Mord, bei dem eine Frau bei lebendigem Leib verbrannt wurde.

LUDWIGSHAFEN24 verrät, wie der neue „Tatort“ aus Ludwigshafen bei den Zuschauern ankommt – und was sie kritisieren.

Schon seit 1970 wird der „Tatort“ im Ersten im deutschen Fernsehen ausgestrahlt. In Ludwigshafen ermitteln die Kommissarinnen Lena Odenthal und Johanna Stern. Lena Odenthal wird von Schauspielerin Ulrike Folkerts gespielt. Diese ist bereits seit 1989 dabei. (fas)