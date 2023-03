Rosa Haare und Heulkrämpfe: Heidi Klum nimmt bei GNTM erstmal selbst am Umstyling teil

Von: Matthias Kernstock

Am Donnerstagabend findet das jährliche GNTM-Umstlying bei ProSieben statt. Wie immer können die Zuschauer mit jeder Menge Tränen und Überraschungen rechnen. Das womöglich größte Spektakel: Heidi Klum nimmt selbst auf dem Friseurstuhl Platz.

Los Angeles - Bei „Germany’s next Topmodel“ (GNTM) steht das große Umstyling an und die Erwartungshaltung der Zuschauerinnen und Zuschauer ist groß. In Folge fünf der 18. Staffel werden die Kandidatinnen am Donnerstagabend (20:15 Uhr, ProSieben) wieder im Friseurstuhl Platz nehmen – und vermutlich eine Menge Tränen vergießen.

GNTM: Diesmal wird auch Chefin Heidi Klum umgestylt

Dabei wird das Highlight vermutlich nicht der neue Look einer Teilnehmerin. Dieses Mal freut sich das TV-Publikum vor allem auf das Umstyling von Chefjurorin Heidi Klum (49) selbst. Die hat schließlich angekündigt, sich selbst einem Makeover zu unterziehen.

Während unter den Nachwuchsmodels alles zwischen Vorfreude und Panik herrscht, betont Klum im Teaser zur neuen Folge, dass sie von den „besten Spezialisten“ umgeben seien. Um ihren Schützlingen zu beweisen, dass sie hinter ihren Worten steht, überrascht die 49-Jährige mit einer Presse-Ankündigung: „Alle Models sind in superguten Händen.

GNTM: Rosa Haare und Heulkrämpfe

Diesen Menschen vertraue ich auch selbst meine Haare an.“ Instagram-Clips zeigen, dass Klum tatsächlich selbst im Friseurstuhl Platz nimmt und sich einen neuen Look verpassen lässt. Anders als die meisten Mädchen scheint Klum das Umstyling jedoch kaum erwarten zu können.

2023 ist Heidi Klum bei GNTM das erste Mal selbst Teil des Umstylings. © ProSieben

Die Garde an jungen Models kann es kaum fassen: „Heidi bekommt ihre Haare ab!“ Doch das eigene Umstyling scheint die meisten dann doch noch mehr zu interessieren. Während Sarah (20) in der Preview einen Heulkrampf nach dem anderen durchmacht, bereiten sich andere Mädchen gespannt auf krasse Typveränderungen vor. Eine trifft es auf jeden Fall besonders hart: Der Teaser zeigt, dass ein Model rosafarbene Haare bekommt.

Umstyling-Folgen brechen Rekorde

Im vergangenen Jahr konnte die Umstyling-Episode von GNTM einen Zuschauerrekord erzielen. In der Gruppe der 14- bis 49-Jährigen erreichte die Folge 26,5 Prozent Marktanteil und wurde somit die erfolgreichste Umstyling-Folge in der Geschichte von „Germany’s next Topmodel“.

