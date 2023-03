The Abandons: Lena Headey in Netflix-Serie von Kurt Sutter

Lena Headey in Game of Thrones © HBO

Kurt Sutter, bekannt für sein Motorraddrama Sons of Anarchy, hat die Hauptdarstellerin für seine neue Netflix-Serie The Abandons gefunden. Die Wahl fiel dabei auf Lena Headey aka Queen Cersei Lannister aus Game of Thrones.

Neben „Beacon 23“ bei AMC und „The White House Plumbers“ bei HBO hat die amerikanische Schauspielerin Lena Headey nun noch eine weitere Serienrolle eingetütet. Beim Streamingservice Netflix (hier die Serien und Filme im April 2023) soll sie laut Deadline die neue Eigenproduktion „The Abandons“ anführen. Dabei soll Headey, die für ihre Darbietung der Cersei Lannister in „Game of Thrones“ fünf Emmy-Nominierungen verzeichnen konnte, als kinderlose Matriarchin auftreten.

Die Geschichte spielt vor 170 Jahren, also circa 1850. Der Goldrausch ist schon vorbei - und der Bürgerkrieg steht noch bevor. Im Zentrum steht eine Großgrundbesitzerfamilie im Bundesstaat Oregon, die alle Ranches im Umland aufkauft und die hartarbeitende Bevölkerung somit verdrängt. Doch unter diesen gottesfürchtigen Menschen regt sich Widerstand, denn mit vereinten Kräften könnten sie dem übermächtigen Gegner entgegentreten. Im offiziellen Statement heißt es: „(Die Serie) wird diesen schmalen Grat zwischen Überleben und Gesetz, den Folgen von Gewalt und der zersetzenden Macht von Geheimnissen erkunden, während diese Familie darum kämpft, ihr Land zu behalten.“ Mehr über die Serie und Headyes Rolle finden Sie bei Serienjunkies.de. (Bjarne Bock)