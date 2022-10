The Big Bang Theory: Diese Oscargewinnerin hätte beinahe Penny gespielt

Jim Parsons, Kaley Cuoco und Johnny Galecki in „The Big Bang Theory“ © CBS/Warner Bros. TV

Bald erscheint ein Buch über die langjährige Produktionsgeschichte der Erfolgssitcom „The Big Bang Theory“. Dadurch erfahren wir nun auch ein paar Namen von Schauspielerinnen, die sich damals für den Penny-Part beworben hatten...

Kaley Cuocos bezaubernde Darbietung als Kellnerin Penny war einer wichtigsten Erfolgsfaktoren der CBS-Serie „The Big Bang Theory“, die in den 2010er Jahren wahrscheinlich die US-Comedy mit den höchsten Einschaltquoten war. Doch beinahe wäre die weibliche Hauptrolle der Physikersitcom an eine andere Person gegangen. Immer wieder wird über die berüchtigte erste Pilotepisode von 2006 berichtet, die irgendwann ihren Weg in die Untiefen des Internets fand. Damals spielte noch Amanda Walsh den Part, der zudem nicht Penny, sondern Katie hieß.

So viel war bereits bekannt. Doch durch das neue Buch „The Big Bang Theory: The Definitive, Inside Story of the Epic Hit Series“ von Jessica Radloff, das bald erscheint, erfahren wir nun noch weitere Namen, die im Raum standen. Darunter befindet sich sogar eine Oscarpreisträgerin, die später im Marvel-Universum eine Schlüsselrolle einnahm. Weiterlesen bei Serienjunkies.de. (Bjarne Bock)