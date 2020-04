"The Big Bang Theory": Für diese Figur sprach Penny-Schauspielerin Kaley Cuoco eigentlich vor

"The Big Bang Theory"-Star Kaley Cuoco verrät, dass sie zweimal vorsprechen musste, weil sie zunächst abgelehnt wurde - allerdings für eine ganz andere Rolle.

"Big Bang Theory" ohne Penny? Kaum vorstellbar. Doch tatsächlich wäre es beinahe so gekommen. In einem Featurette auf der Heimkinoausgabe der Sitcom verrät die Schauspielerin Kaley Cuoco, was es mit einer geheimnisvollen Rolle namens Katie auf sich hatte.

Pilotfolge von "The Big Bang Theory" ohne Penny - dafür mit Katie

Tatsächlich ist in einer ersten Version von "The Big Bang Theory" Amanda Walsh als Katie zu sehen. Diese erste Fassung der Pilotfolge ist zwar offiziell nie erschienen, doch in den Untiefen des Internets ist sie zu finden. Kaley Cuoco beschreibt die Figur der Katie als "düster" und "unglücklich ". Und sie selbst hatte einst vergeblich für diese Rolle vorgesprochen.

Der Drehstart von "The Big Bang Theory" war "ein einziges Chaos"

Auch Serien-Co-Schöpfer Chuck Lorre äußerte sich zu Katie. Die damalige Situation sei ein einziges Chaos gewesen. "Nicht wegen der Schauspieler, sondern weil wir die Charaktere noch nicht wirklich verstanden." Diesen Misserfolg zu durchlaufen, sei jedoch wichtig gewesen, da er und Bill Prady nur so erkannten, dass die Frau, die Tür an Tür mit Leonard und Sheldon* wohnte, ganz behutsam mit ihnen umgehen musste, denn "sie waren wirklich verletzlich".

Kaley Cuoco sprach noch einmal für "The Big Bang Theory" vor

Knapp ein Jahr später sprach Cuoco noch einmal vor, diesmal für die neu erschaffene Rolle der Penny - und das mit Erfolg. "Chuck rief ein Jahr später an und sagte 'Es ist ein neuer Charakter, wir wollen, dass du dabei bist.' Ich sprach vor und es fühlte sich so viel besser an. Es sollte einfach so sein", erzählt Cuoco. Die Kult-Sitcom zählt bereits zwölf Staffeln. Das Staffelfinale wird am 25. November auf ProSieben ausgestrahlt.

