The Blacklist: James Spader sehnt das Serienfinale herbei

James Spader in The Blacklist © NBC

Der NBC-Krimi The Blacklist ist schon seit zehn Staffeln auf Sendung. Hauptdarsteller James Spader zeigt sich mittlerweile sehr zufrieden mit dem baldigen Abschluss der Abenteuer seiner Figur Raymond Reddington.

„The Blacklist“ ist beim Pfauennetwork NBC kürzlich in die inzwischen zehnte Staffel gestartet. Die Einschaltquoten fallen geringer denn je aus, was aber auch am Sendeplatzwechsel zurück auf den Sonntagabend liegen dürfte. Doch vielleicht stellt sich auch zunehmend eine Ermüdung beim langlebigen Krimi ein, der knapp eine Dekade lang läuft.

Im Interview gegenüber seinem Sender sprach der Hauptdarsteller James Spader nun über den bevorstehenden Abschied: „Ich denke, wenn die Show über dieses Jahr hinausgehen würde, würde sie zu einer ganz anderen Show werden.“ Wieso der Darsteller sich darüber freut, erfahren Sie bei Serienjunkies.de. (Bjarne Bock)