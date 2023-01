The Flash: Kehrt Arrow-Star Stephen Amell für finale Staffel zurück?

Teilen

Grant Gustin und Stephen Amell in Arrow © The CW

Der Mann, der das Arrowverse erst begründet hat, kehrt noch einmal zurück. Die Rede ist natürlich von Stephen Amell, der in der neunten Staffel von The Flash einen Abschiedsbesuch absolvieren wird. Somit schließt sich auch der Flarrow-Kreis.

Die Macher von „The Flash“ bemühen sich nach Kräften um Arrowverse-Fanservice für die letzte Season des roten Blitzes. Denn nun wurde ein Gastauftritt von Stephen Amell aka Oliver Queen aka Arrow angekündigt. Seine Figur ist am Ende der eigenen Serie zwar verstorben, aber das hat die Figuren der The CW-Serie noch nie so richtig von Auftritten abgehalten.

Kurz zuvor wurde bereits gemeldet, dass Keiynan Lonsdale alias Wally West aka Kid Flash, Arrow-Darsteller David Ramsey aka John Diggle/Spartan sowie Sendhil Ramamurthy in der kurzen Abschiedsstaffel mitmischen und Barry Allen (Grant Gustin) wiedersehen werden. 13 Folgen stehen aus, ehe der rote Blitz sich von der Mattscheibe verabschiedet. Amell wird wie die restlichen drei Gaststars in der neunten Episode erscheinen. Weitere Hintergrundinformationen finden Sie bei Serienjunkies.de. (Adam Arndt)