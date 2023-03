The Last Kingdom: Trailer zum Abschlussfilm Seven Kings Must Die

Szenenfoto aus Seven Kings Must Die © Netflix

Netflix hat endlich ein erstes Vorschauvideo zum Abschlussfilm von The Last Kingdom veröffentlicht. In Seven Kings Must Die wagt Uhtred of Bebbanburg einen letzten Versuch, England zu vereinen. Mitte April geht der Streifen online.

Netflix hat den „The Last Kingdom“-Abschlussfilm „Seven Kings Must Die“ für Freitag, den 14. April angekündigt. Inszeniert wurde dieser von Serienregisseur Edward Bazalgette („The Witcher“), der ein Drehbuch von Martha Hillier verwendete. Inzwischen gibt es auch einen offiziellen Trailer zum Historienepos.

„Seven Kings Must Die“ spielt nach dem Tod von King Edward, woraufhin ein weiterer Kampf um die Krone beginnt. Uhtred of Bebbanburg (Alexander Dreymon) muss erneut seine Verbündeten zusammentrommeln, in der Hoffnung, ein vereintes England aus der Taufe zu heben. Weitere Infos sowie den Trailer sehen Sie bei Serienjunkies.de. (Bjarne Bock)