The Last of Us: Serienjunkies-Podcast zur ersten Folge

Teilen

Die Serienjunkies besprechen die Auftaktfolge von The Last of Us © HBO/Sony TV

Die langerwartete Adaption von The Last of Us ist da und Hanna Huge und Adam Arndt von den Serienjunkies kämpfen sich durch die QZ ins Podcaststudio vor, um den Auftakt zu besprechen. Können Pedro Pascal und Bella Ramsey als Joel und Ellie überzeugen? Welche Schwächen weist die Pilotepisode auf?

Mit der Episode „When You‘re Lost in the Darkness“ (hier zur Kritik) startet schon im Januar eine Serie, auf die Hanna Huge und Adam Arndt Jahre lang sehnsüchtig gewartet haben und deren Vorlage so oft in anderen Podcasts erwähnt wurde, wie kein anderer Content aus Film und Fernsehen sonst: „The Last of Us“.

Wir besprechen die erste Episode, die mehrere Jahrzehnte abdeckt und sprechen darüber, wie viel Respekt man Games eigentlich längst entgegenbringen sollte, aber auch über die Vorlieben bei Adaptionen von einem Medium ins andere. Es geht obendrein um die Macher, unsere Kurzgeschichte mit dem Playstation-Franchise von Naughty Dog, aber auch um die Frage, wie passend die Darstellenden besetzt wurden. Den Podcast zum Auftakt der Serie finden Sie bei Serienjunkies.de. (Adam Arndt)