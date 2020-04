„The Masked Singer“: Weiß Luke Mockridge, wer Wuschel ist? Fans haben klaren Verdacht

Wer ist der Wuschel bei „The Masked Singer“? Die Fans der ProSieben-Show haben einen klaren Verdacht. Nun soll feststehen, wer sich unter dem Kostüm verbirgt.

„The Masked Singer“* geht in die zweite Runde.

Im Gepäck hat die beliebte Musikshow zehn neue Kostüme .

zehn neue . Wuschel ist ganz besonders flauschig.



Update vom 28. April, 20.12 Uhr: In wenigen Momenten startet das große Finale von „The Masked Singer“ und es wird sich endlich aufklären, wer in dem Wuschel-Kostüm steckt. Doch kurz vor Showstart geht das große Rätselraten nochmal in die heiße Phase, denn ProSieben hat neue, exklusive Hinweise zu den verkleideten Sängern veröffentlicht. Zum Wuschel sind die allerdings gewohnt irreführend: So sieht man, wie er im Maul eines Hundes unter einem Regal hervorgefischt wird, gekämmt und anschließend wieder in einem Kinderzimmer landet. „Nur wer träumt, ist frei“, spricht der Wuschel noch - für alle Ratefreunde scheint das allerdings doch schon recht aussagekräftig zu sein. So wird beispielsweise auf Facebook schon wieder fleißig spekuliert. „Da waren auch zwei Kinder als Indiz und der Hund“, meinen die Leute noch zu den Hinweisen, tippen letzten Endes aber doch wieder vermehrt auf Daniele Negroni und Wincent Weiss. Letzterer habe sich beispielsweise nämlich die Haare geschnitten, was hieße, dass er nun nicht mehr kämmen müsse. „Hat Mike Singer nicht nen Hund ?“, fragt ein anderer User außerdem und bringt damit einen weiteren Kandidaten für das Wuschel-Kostüm ins Spiel. Andere dagegen vermuten Nico Rosberg oder sogar die Ehrlich Brothers unter der Verkleidung. Wer letzten Endes Recht behalten sollte, wird sich im Laufe des Abends herausstellen.

„The Masked Singer“: Weiß Luke Mockridge, wer Wuschel ist?

Update vom 27. April: Im „The Masked Singer-Halbfinale ließ Wuschel die Bombe platzen: Comedian Luke Mockridge, der selbst schon im Rateteam der aktuellen Staffel saß, weiß wer in dem flauschigen Kostüm steckt (siehe Update vom 22. April). Seitdem spekulieren die Fans, was Luke Mockridge wohl wissen könnte.

Dabei sind sie sich relativ einig: Ebenso wie beim ProSieben-Fan-Voting tippen die meisten Fans auf Instagram auf „The Voice“-Star Mike Singer. Unter einem Instagram-Foto von Wuschel spekuliert ein User: „Luke auf Sonne = Luke Sommer. Fünf-Cent-Münze der USA = Nickel. Mike Singer als Luke Sommer auf NICKELodeon“und erntet über 300 Likes für seine ausgetüftelte Theorie. Ein anderer Nutzer pflichtet ihm bei: „Es muss Mike Singer sein, weil er Luke in Spotlight gespielt hat.“

„The Masked Singer“: Ist Mike Singer der Wuschel?

Tatsächlich erscheint diese Theorie ziemlich logisch. Denn Mike Singer spielte in Staffel zwei und drei der Nickelodeon-Serie „Spotlight“ die Rolle des Luke Sommer. Außerdem hat der 20-jährige Mike Singer 1,4 Millionen Instagram-Follower. Immer wieder lassen Indizien darauf schließen, dass Wuschel in den sozialen Netzwerken sehr erfolgreich ist.

Ob wirklich Mike Singer im Wuschel-Kostüm steckt, sehen wir am Dienstag, 27. April, im „The Masked Singer“-Finale* auf ProSieben.

Update vom 22. April: In Folge fünf fielen wieder die üblichen verdächtigen Namen beim Wuschel. Doch als dieser wieder „Schwimmen“ musste, wurde ein neues Live-Indiz präsentiert. Eine Sonne mit dem Gesicht von Luke Mockridge darauf und die Aussage, dass Luke Mockridge wisse, wer er ist. Interessant. Fragt sich nur, sind die beiden befreundet oder hat, das Ratemitglied aus Folge drei, es mittlerweile erraten? Aufklärung wird wohl erst das Finale von „The Masked Singer“ nächste Woche liefern.

Update vom 21. April: Oder wieder ein neuer Name wird im Zusammenhang mit dem Wuschel erwähnt: Mikel Johnson, der bei der Band US5 war. Ein paar der Instagram-Fans wollen klar seine Stimme herausgehört haben. Dennoch halten sich die Namen Mike Singer, Wincent Weiss und Julien Bam nach wie vor. Mal abwarten, was das Halbfinale von „The Masked Singer“ liefert.

„The Masked Singer“: Der Wuschel - verbergen sich zwei Personen im Kostüm?

Update vom 15. April 2020: Der kuschelige Wuschel performte einen echten Dance-Klassiker. Mit dem Song: „She‘s a Maniac“ aus dem Film Flashdance begeisterte Wuschel nicht nur seine Fans. Doch was tippten die Rate-Team-Mitglieder? Bülent Ceylan hatte eine ganz abstruse Idee und tippte darauf, dass zwei Personen hinter dem Wuschel stecken. Die YouTube-Zwillinge „Die Lochis“. Schwer zu glauben, dass zwei Personen in dem Kostüm Platz haben. Ruth Moschner vermutete Moderator Joko Winterscheidt und Rea Garvey? Der denkt ebenfalls an einen YouTuber: Julien Bam.

Der Tipp der letzten Folgen, es sei Wincent Weiss, war diesmal jedenfalls beim Rate-Team gar nicht mehr auf der Liste. Die Fans lassen sich davon aber überhaupt nicht beeinflussen und tippen weiterhin auf Wincent Weiss.

„The Masked Singer“: Die Fans sind sich sicher, wer hinter Wuschel steckt

Update vom 14. April 2020: Das Warten hat ein Ende. Wegen drei Corona-Fällen im Team hat „The Masked Singer“ zwei Wochen lang pausiert. Jetzt geht es weiter, ProSieben strahlt die vierte TMS-Folge am 14. April ab 20:15 Uhr aus.

Erhalten wir heute auch neue Indizien, wer im Wuschel-Kostüm steckt? Bei Wuschel sind sich die Fans aber schon sicher: Entweder ist es Wincent Weiss oder Mike Singer, wobei die meisten doch auf Mike tippen, wie man auf Instagram lesen kann. Kommentare wie: „Ich wette zu 100 % das ist Mike Singer, weil hört euch Mike an, wenn er ruhig und live singt und hört dann genau zu wie Wuschel singt.“ Oder: „Alle die sagen, es ist nicht Mike Singer die haben keine Ahnung“. Ob die Wuschel-Fans damit wohl richtig liegen? Mitverfolgen können Sie die vierte Folge von „The Masked Singer“ auch bei uns im Live- Ticker*.

Update 6. April: Am 7. April befindet sich „The Masked Singer“ noch immer in der Pause. Anstelle von TMS wird ProSieben einen Spielfilm zeigen, heißt wir müssen komplette darauf verzichten und können uns auch keine Folge des letzten Jahres ansehen.

Corona-Pause für „The Masked Singer“

Update vom 30. März 2020:Schlechte Nachrichten für alle Fans von „The Masked Singer“: Wegen zwei Coronavirus-Fällen* im Team setzt die ProSieben-Show zwei Wochen lang aus. Am 14. April 2020, dem eigentlichen Finaltag der beliebten Rate-Sendung, soll nun die nächste Folge ausgestrahlt werden. Am 31. März bringt ProSieben als Ersatz die erste Folge der ersten Staffel von „The Masked Singer“.

„The Masked Singer“: Ist Mike Singer der Wuschel oder doch Wincent Weiss?

Update vom 25. März: Der Wuschel liebt Rennautos, hat „die Ziellinie fest im Blick“ ist „aber noch lange nicht im Ziel“, so lauteten die Indizien in Show drei. Klingt irgendwie nach einem Rennfahrer. Da mussten wir sofort an Mick Schumacher denken. Auch die helle Stimme könnte dazu passen. Aber würde Mick tatsächlich bei so etwas mitmachen?

Das Rateteam, zu dem sich gestern Luke Mockridge gesellte, tippte anders. Rea meinte es könnte Giovanni Zarrella sein. Ruth Moschner glaubt tatsächlich an Mike Singer und Luke Mockridge an den Tipp der vergangenen Tage Wincent Weiss.

„The Masked Singer“: Wer könnte der Wuschel sein

Update vom 24. März 2020: Heute Abend geht „The Masked Singer“ in die dritte Runde*. Ein Kostüm hat sich mit seinem niedlichen Aussehen und seiner umwerfenden Singstimme schon jetzt in die Herzen der Zuschauer gesungen: Wuschel begeisterte in Folge zwei neben dem Hasenkostüm mit seiner Interpretation von „Blinding Lights“ wieder das Rateteam*. Doch wer steckt in dem auffällig kleinen Kostüm?

Unter einem Instagram-Post von „The Masked Singer“ äußern viele Nutzer dieselbe Vermutung: „Das ist definitiv Mike Singer“, schrieb ein User und erntete dafür prompt 360 Likes. „Mike Singer, das erkennt man sofort“ und „Sowas von Mike Singer“, schreiben andere Nutzer.

„The Masked Singer“ 2020: Ist Mike Singer wirklich Wuschel?

Doch wer ist Mike Singer eigentlich? Das dürften sich vor allem manche Zuschauer der Generation 25+ fragen. Mike Singer ist erst 20 Jahre jung, aber schon ein echter Superstar in der deutschen Musiklandschaft. Mit seinen Alben „Karma“, „Deja vu“ und „Trip“ landete er jeweils auf Platz eins der deutschen Charts. Und auch auf Instagram ist er sehr erfolgreich: 1,5 Millionen Fans folgende dem Singer/Songwriter.

„The Masked Singer“ 2020: Wurde Wuschel enthüllt? Insider plaudert aus, wer unter dem Kostüm steckt

Update vom 17. März 2020: „Business statt Party“, so beschreibt der Wuschel seine Vergangenheit, in Folge zwei von „The Masked Singer“* wegen des Coronavirus komplett ohne Zuschauer stattfindet*. Die „Party“, die er nun in der Show hat, genießt er richtig.

Ruth Moschner glaubt an einen YouTuber, der sehr viel zu tun hatte und eine junge Stimme hat: Julien Bam. Taxifahrer war er nicht, aber liebt andere im Rückspiegel zu betrachten. Dann vielleicht doch der App-Tipp: Nico Rosberg? Rea Garvey dachte zuerst an Ross Antony, findet jedoch selbst, dass die Stimme nicht zu ihm passen würde. Thomas Hackenberg wird von Elton getippt. Der Insider-Tipp Wincent Weiss fällt in der Show gar nicht.

„The Masked Singer“ 2020: Wuschel enthüllt? Insider plaudert aus, wer unter Kostüm steckt

Update vom 17. März 2020, 08.20 Uhr: Bei der zweiten Folge von „The Masked Singer“ am Dienstagabend darf wieder fleißig mitgeraten werden, welcher Star sich als Wuschel verkleidet hat.

Während das Rateteam in der vergangenen Woche Sänger Adel Tawil oder Comedian Teddy Teclebrhan unter dem flauschigen Kostüm, das mit 1,50 Metern das kleinste von allen ist, vermutet hatte, ist bei den Fans Mike Singer mit 44 Prozent ganz weit vorne. Auf den Plätzen folgen Daniele Negroni (13 Prozent), Wincent Weiss (10 Prozent) und Dschungelkönig Prince Damien (6 Prozent).

Eines haben die genannten Tipps der Zuschauer gemeinsam: es handelt sich um professionelle Sänger. Laut Bild (Artikel hinter der Bezahlschranke) soll tatsächlich ein Profi-Musiker unter 60 Meter Kunstfell versteckt sein - nämlich der 27-jährige Wincent Weiss.

„Ich bin mir sehr sicher. Wincent wollte schon letztes Jahr an der Show teilnehmen“, verriet ein Insider, der jahrelang mit dem Sänger zusammenarbeitete, der Bild. Es wäre nicht die erste Musiksendung, an der Weiss teilnimmt: 2013 wurde er durch DSDS bekannt, fünf Jahre war er bei „Sing meinen Song“ dabei. Vielleicht ergeben sich in Folge zwei von „The Masked Singer“* genauere Hinweise.

„The Masked Singer“: Der Wuschel singt „Crazy“ von Gnarles Barkley

Update vom 10. März 2020, 20.41 Uhr: Die ersten Vermutungen des „The Masked Singer“-Rateteams* zum Wuschel: Geht es nach Ruth Moschner, Rea Garvey und Gastjurorin Carolin Kebekus könnte Adel Tawil oder Teddy Teclebrhan unter dem Kostüm stecken.

„The Masked Singer“ 2020: Wer steckt im flauschigen Wuschel-Kostüm?

Meldung vom 9. März 2020:

München - Für die zweite Staffel der ProSieben-Erfolgsshow „The Masked Singer“ haben sich die Macher auch dieses Mal wieder aufwendige und imposante Kostüme* einfallen lassen. Den Stars darunter werden sie einen schillernden Auftritt bescheren. Das Singen wird dabei fast zur Nebensache. Denn viele Fans begeistern sich jetzt schon für die manchmal schrägen oder niedlichen Kostüme.

Der Wuschel ist ein besonders weiches und flauschigesExemplar der Masken - und bisher nur bekannt aus Auto und Taxi.

„The Masked Singer“ 2020: Zehn neue Kostüme - mit Wuschel wird‘s flauschig

Bislang kennt man das Wuschel-Kostüm vermutlich nur aus Taxi-Fahrten, die einen von A nach B bringen. Denn dort hängt er meistens baumelnd und dadurch gute Laune verbreitend am Rückspiegel. Laut ProSieben hat der Wuschel jetzt aber „sein Leben am Taxi-Spiegel hinter sich gelassen“ und versteckt nun einen Star unter sich. Genauer gesagt unter 60 Meter Kunstfell: Genau so viel wurde verwendet, um das aufwendige Wuschel-Kostüm für die zweite „The Masked Singer“-Staffel herzustellen.

„The Masked Singer“ 2020: Der Wuschel - welcher Star verbirgt sich unter 60 Meter Kunstfell?

Auf Instagram tummeln sich schon die ersten Verdachte. Welcher Star wird wohl unter dem heißen Wuschel-Kostüm, das übrigens 25 Kilo wiegt, auf der Bühne schwitzen? „Flauschig, weiß und hat den süßesten Blick der Welt“, so wird Wuschel in einem Insta-Post der deutschen Ausgabe von „The Masked Singer“ beschrieben. „Voll knuffig“, „Ich liebe dieses Wuschel jetzt schon“ - das sind nur einige der liebevollen Fan-Kommentare unter dem Post.

Ein Fan hat Wuschel auf jeden Fall schon aus seinem vorherigen Leben erkannt und erklärt, warum er sich einen bestimmten Prominenten darunter vorstellen könnte: „Vielleicht Thomas Hackenberg von der Sendung Quiztaxi - er ist recht klein“, liest man im Kommentar.

Ein anderer Follower vermutet eher die Sängerin Jeanette Biedermann unter dem flauschigen Wuschel-Kostüm. Sollte sich herausstellen, dass sich unter dem Wuschel ein talentierter Sänger verbirgt, dann könnte es noch etwas dauern, bis das Geheimnis um den Wuschel-Star gelüftet wird.

„The Masked Singer“ 2020: Das sind die anderen Kostüme neben dem Wuschel

