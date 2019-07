Ist Sophia Thomalla der Panther bei „The Masked Singer“? Jetzt spricht sie Klartext.

Ist Sophia Thomalla der Panther bei „The Masked Singer“? Jetzt äußert sie sich in einer Instagram-Story zu den Gerüchten zur ProSieben-Show.

Update vom 7. Juli 2019: Seit der erste Sendung von „The Masked Singer“ diskutieren Fans darüber, wer im Kostüm des Panthers steckt. Heiße Theorie: Sophia Thomalla. Im Ratespiel zur Show auf der ProSieben-Seite liegt sie hinter Volksmusikerin Stefanie Hertel und Comedy-Frau Martina Hill auf Platz drei.

Erst wenn ein Kostüm-Kandidat bei „The Masked Singer“ die wenigsten Zuschauerstimmen bekommt, wird er oder sie enttarnt. Bis dahin kann spekuliert werden, um wen es sich handel könnte. Bislang steckten allerdings nur C-Promis unter den Masken: Ex-No Angels-Sängerin Lucy Diakovska war der Oktopus und die ehemalige GZSZ-Darstellerin Susan Sideropoulos steckte im Schmetterlings-Kostüm. Kein Wunder, dass die Zuschauer endlich mal einen größeren Star sehen wollen. Das sexy schwarze Latex-Kostüm würde doch zu Sophia Thomalla passen. Und diese lasziven Bewegungen...

Nun hat sich die Schauspielerin und Moderatorin selbst zu der Theorie geäußert. Und klar gestellt: Nein, Sophia Thomalla ist NICHT der Panther bei „The Masked Singer“. In einer Instagram-Story hat sie geschrieben: „Ich weiß, ich weiß, bei mir wäre es gar nicht mal so abwegig. Aber bei dem "Format" The Masked Singer bin ich NICHT dabei. Da bin ich raus!“

Man hätte aber auch ohne ihr Statement draufkommen können, dass Sophia Thomalla wohl nicht der Panther bei „The Masked Singer“ ist: Am Donnerstag, als die zweite Live-Sendung von „The Masked Singer“ ausgestrahlt wurde, postete Sophia Thomalla auf ihrem Instagram-Kanal ein Foto aus Portugal. Dort verbringt sie aktuell mit ihrer Mutter Simone Thomalla und deren Lebensgefährten Silvio Heinevetter ihren Urlaub. Wie sollte sie denn live in der Show auftreten, wenn sie gar nicht in Deutschland ist?

Außerdem: In einem ersten Indizien-Video verriet der Panther: „Ich werde zum ersten Mal meine sexy Seite zeigen.“ Womit Sophia Thomalla eigentlich schon aus dem Rennen war. Denn: Sexy Auftritte bei Instagram oder auf dem Roten Teppich sind das Markenzeichen der 29-Jährigen. Erst vor wenigen Tagen postete sie ein Urlaubsfoto, das die Frage offen ließ, ob sie beim Sonnenbaden am Pool überhaupt ein Höschen trug.

Nun darf weiter spekuliert werden, wer bei „The Masked Singer“ im Panther-Kostüm steckt. Übrigens: Auch Martina Hill und Stefanie Hertel haben sich schon desöfteren von ihrer sexy Seite gezeigt. Man erinnere sich an die heißen Outfits von Hertel bei „Let‘s Dance“. Auch Martina Hill legte in ihren Sendungen wie „Knallerfrauen“ schon einige rattenscharfe Auftritte hin. Womit diese beiden Damen auch nicht mehr als „Panther“ infrage kommen.

The Masked Singer: Das Secret Interview mit dem Panther

Update vom 5. Juli 2019: Wieder präsentierte sich der Panther betont sexy bei seinem Auftritt bei „The Masked Singer“ auf ProSieben. Zu dem Song „Sucker“ von den Jonas Brothers tanzte die Wildkatze auf dem Tisch. Hui!

Dazu trägt der Panther seinen Song solide und fehlerfrei vor. Vielleicht nicht ganz so beeindruckend wie der Astronaut - aber der spielt gesanglich eh in einer anderen Liga. Doch sehen und hören Sie selbst:

Wer ist bloß der Panther bei „The Masked Singer“?

Derweil gehen die Spekulationen weiter: Wer ist der Panther? Welcher Star möchte uns hier seine „sexy Seite“ präsentieren und genießt es, in einen andere Rolle zu schlüpfen? Auf Twitter macht immer wieder der Name Stefanie Hertel die Runde:

#TheMaskedSinger Also der Panther ist sicher Steafine Hertel, die hat nämlicj beim Grand Prix der Volksmusik 1992 mit 60 Punkten gewonnen

und der Engel ist wahrscheinlich Marvin Webb der hat mit Dittberner Wolke 4 produziert und es gibt Rasenmäher der Firma Webb :D — Josua Jeuck (@josua_jeuck) 5. Juli 2019

#TheMaskedSinger beim Panther bin ich so wie letzte Woche bei Stefanie Hertel... — No Be (@Mordecai86) 4. Juli 2019

Oder ist es doch eher Sarah Lombardi? Könnte sie einen glaubwürdigen Panther geben? Hm... Twitter-User wollen dafür zumindest Hinweise entdeckt haben:

Der Panther könnte Sarah Lombardi sein. Kocht gerne, die hat doch Das Promi backen gewonnen. #TheMaskedSinger — Ziehno (@Ziehno_) 4. Juli 2019

„Unter der Maske ist alles möglich!“, sagt der Panther

Auch die Indizien liefern keine eindeutigen Hinweise auf einen bestimmten Star. „Mein ganzes Leben war ich Vorurteilen ausgesetzt. Diese zu überwinden, ist mein Ziel“, bekennt der Panther. Er macht Selfies, der Begriff „Girlpower“ taucht auf, ein Scheck über 100 D-Mark... Die Jury istr ratlos.

Können Sie sich einen Reim auf diese Hinweise machen?

Sexy Auftritt auch in der ersten Folge

Meldung vom 4. Juli 2019:

Schon bei der ersten Folge präsentierte sich der Panther im engen Latex-Kostüm und zeigte jede Menge Haut. Da ist so mancher Zuschauer von „The Masked Singer“ auf ProSieben schon mal ein wenig abgelenkt. Welches Lied hat der oder die Sängerin da gerade performt? Äh, vergessen.

Also: Der Panther hat „Sign of Time“ vorgetragen. Musikalisch war das vielleicht nicht gerade überragend und nicht alle Töne wurden getroffen - aber optisch konnte der Auftritt voll überzeugen. Prompt gab es Standing Ovations vom Publikum der ProSieben-Show.

„The Masked Singer“: Der Panther in sexy Outfit

„Ich werde zum ersten Mal meine sexy Seite zeigen“, hatte der Panther angekündigt. Und er hielt sein Versprechen. Mit knappem Outfit, kaum verdeckter Oberweite und vermeintlich sexy Posen suchte er nach Aufmerksamkeit. Kein Wunder, dass wild darüber spekuliert wurde, welcher Promi sich hinter dieser Maske verbergen könnte.

Erster Versuch: Der Panther ist... ganz klar: Joko Winterscheidt.

Panther bei „The Masked Singer“: Julia Klöcker oder Hella von Sinnen?

Na gut, diese Auffassung muss man nicht teilen. Auch wenn die Show bei ProSieben läuft - und Joko wirklich jede Menge Unsinn zuzutrauen ist. Aber die Körperstatur deutete doch eher auf eine Frau hin. Aber wer bloß? Die Zuschauer sind sich auf Twitter einfach nicht sicher:

Jetzt sitzen wir hier und raten wer der sexy Panther ist und am Ende ist es Julia Klöckner. #TheMaskedSinger — marceltr (@tr_official09) 27. Juni 2019

Der Panther ist doch Hella von Sinnen #TheMaskedSinger — (@Tito_1896) 27. Juni 2019

Da der Gesang nicht so recht überzeugen konnte, deutet einiges darauf hin, dass es sich beim Panther vielleicht gar nicht um eine Sängerin handeln könnte. Vielleicht eine Schauspielerin?

Der Panther ist 100%-ig Sophia Thomalla. Körbchengröße passt auch#MaskedSinger — kl (@u_753) 27. Juni 2019

Oder doch eher eine schillernde Persönlichkeit? Ein C-Promi, der sich traut, mal etwas Neues zu probieren? Viele Zuschauer denken beim Auftritt des Panthers an Micaela Schäfer.

Panther ist sowas von Micaela Schäfer! #TheMaskedSinger — Benschy (@Bumbulum1) 27. Juni 2019

Doch zeigt Micaela Schäfer bei „The Masked Singer“ auf ProSieben wirklich „zum ersten Mal ihre sexy Seite“? Wohl eher nicht. Obwohl einige Zuschauer - neben der Körpchengröße - weitere Indizien ausgemacht haben, die auf Micaela hindeuten sollen.

Panther von der Haltung und dem Getue her eindeutig Michelle #TheMaskedSinger — Andy (@vandeStonehill) 27. Juni 2019

Die Indizien sind noch nicht entschlüsselt

Aber der Panther gibt selbst einige Hinweise auf seine wahre Identität. In einem Video sind ein Motorrad, ein Fußball-Stadion oder auch ein Fan-Schal mit der Jahreszahl 1989 zu sehen. Doch diese Hinweise wurden von den Zuschauern bislang noch nicht eindeutig entschlüsselt.

So heißt es im Video etwa: „Lange war ich eingesperrt, Marionette in einem Rudel. Doch ich wollte die Freiheit.“ Auf Twitter wird daher spekuliert: Verbirgt sich hinter der Maske des Panthers vielleicht eine Sportlerin, die sich bislang in einem Mannschaftsgefüge einordnen musste? Oder vielleicht doch eine Musikerin, die nur in einem ganz bestimmten engen Rahmen ihre Kreativität ausleben durfte?

Der Panther ist ganz klar Stefanie Hertel! Eingesperrt in der Volksmusik und sonst nur Dirndl getragen... #TheMaskedSinger — TimPhilipp (@tim_schwarck) 27. Juni 2019

Panther könnte auch Senna von Monrose sein #TheMaskedSinger — CryWolf (@Falcoaddict) 27. Juni 2019

Könnte vielleicht Vanessa Mai der Panther sein?

Und ein weiteres Indiz beflügelt die Zuschauer von „The Masked Singer“ beim Panther: „Auftreten - für mich kein Problem: Immerhin bin ich die schönste Katze im Tierreich.“ Jemand, der es gewohnt ist, im Rampenlicht zu stehen, attraktiv zu sein - wer könnte das sein? Vielleicht doch Vanessa Mai?

Der Panther könnte Vanessa Mai sein. Sie war vorher ''gefangen'' bei der Band Wolkenfrei... #themaskedsinger #MaskedSinger — Axel Preibisch (@AxelRacingTeam) 27. Juni 2019

Wer ist der Panther? Die Favoriten im Ratespiel

Wen halten die Zuschauer für den Panther? Momentan glauben die meisten Teilnehmer des Ratespiels zu „The Masked Singer“ bei ProSieben, dass es sich um Sophia Thomalla handelt. Darauf folgen Martina Hill und Mandy Capristo.

1. Martina Hill

2. Stefanie Hertel

3. Sophia Thomalla

4. Mandy Capristo

5. Mirja Du Mont

6. Carolin Kebekus

7. Sarah Nowak Harrison

8. Micaela Schäfer

9. Lucy Diakovska

10. Julia Engelmann

Neue Folgen von „The Masked Singer“

Am Donnerstag läuft die neue Folge von „The Masked Singer“. Dann wird auch wieder der Panther auftreten. Vielleicht bieten neue Indizien eindeutigere Hinweise darauf, wer sich hinter dem Panther verbirgt.

Die erste Folge der Show wurde am 27. Juni ausgestrahlt. Fünf weitere werden noch folgen. Jede Woche wird nun ein Promi ausscheiden und am Ende der Folge seine wahre Identität offenbaren.

In der ersten Folge von „The Masked Singer“ wurde nicht nur ein Promi enttarnt - es gab auch gehörigen Wirbel um ein XXL-Dekolleté. Da kann sogar Moderator Matthias Opdenhövel nicht schweigen.

