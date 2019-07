„The Masked Singer“: Wer ist der Kakadu?

„The Masked Singer“ auf ProSieben: Wer ist der Kakadu? Hier finden Sie alle Theorien und Gerüchte, welcher Promi unter der Maske stecken könnte.

„Ich bin der Meister der schönen Melodie.“ So stellt sich der Kakadu in der ProSieben-Sendung „The Masked Singer“ vor. Handelt es sich um einen professionellen Sänger? Oder eher nicht? In der ersten Folge hatte der Kakadu mit „You are so beautiful“ von Joe Cocker einen Auftritt, bei dem die großen Emotionen und weniger die perfekten Töne im Mittelpunkt standen. Auf der ProSieben-Seite liegt im Ratespiel derzeit Komiker Jürgen von der Lippe in Führung. Aber ob das stimmt?

So viel ist zum Kostüm des Kakadus bei „The Masked Singer“ bekannt:

Es wiegt 15 Kilogramm.

Seidenstoff, Tausende Perlen, Swarovski-Steine, Pailletten und insgesamt 10.000 farbige Federn lassen das Kostüm schillern.

Für das Federkleid des Kakadus bei „The Masked Singer“ wurden Gans-, Hahn- und Flaumfedern verwendet.

ProSieben verrät zu Beginn von „The Masked Singer“ im Hinblick auf die Promis nur so viel: „Unter den Maskierten sind Gewinner von 41 Goldenen Schallplatten, 10× Platin, Doppelplatin, 4-fach Platin, Sportler, Deutsche Meister, Weltmeister, Goldene Kamera und Bambi-Gewinner sowie Träger eines Verdienstordens.“

„The Masked Singer“: „You Are So Beautiful“ vom Kakadu

Wer ist der Kakadu bei „The Masked Singer“ ? Das sind die Indizien

In einem Indizien-Video in der ersten Sendung von „The Masked Singer“ erscheint der Kakadu vor einer tropischen Kulisse. Im Hintergrund sind eine Wassermelone, eine Kokosnuss und eine Ananas zu sehen.

Über sich selbst sagt der Kakadu: „intelligent, lernfähig und schnell.“

Der Kakadu fliegt durch das Brandenburger Tor (befindet sich eigentlich in Berlin), das auf einem Sandstrand steht. Kommt der Promi unter der Maske aus Berlin?

„Aber ich bin auch redegewandt und bringe euch alle dazu, an meinem Schnabel zu hängen“, betont der Kakadu.

Er hält eine Packung Vogelfutter namens „Sprech Perlen“ in die Kamera. Hersteller: „Vogelkraft“. Werbeversprechen: „Gibt Lebenskraft“. Der Kakadu sagt in er einer Sprechblase: „Cossy ist lieb.“

Der Kakadu hält eine Broschüre mit seinem Bild in die Kamera. Titel: „Meister der Verführung“.

„Doch davon allein kann ich als Kakadu nicht leben“, betont der Vogel. Er hält ein Buch in der Hand: „Zwitscher dich zum Erfolg.“ Ein Hinweis auf Twitter, das ja „Zwitschern“ bedeutet? Ist der Promi unter der Maske in den sozialen Netzwerken schwer aktiv? Das Buch ist laut Cover im „KN Rottmann Verlag“ erschienen.

„Ich brauche Eure Aufmerksamkeit“, sagt der Kakadu. „Und: Was kann ich doch am besten? Zwitschern natürlich. Die anderen Kreaturen haben gegen meine Stimme keine Chance. Denn ich bin der wahre Meister der schönen Melodie.“

Kakadu: „Ich bin der Meister der schönen Melodie“

Auch in einem zweiten Indizien-Video steht der Kakadu zunächst vor einer tropischen Strand-Kulisse mit Früchten und Palmen.

Danach wechselt das Bild zu einer Naturaufnahme: Der Kakadu steht vor einem Gebüsch und spielt auf einer Flöte.

Dabei fliegen Noten quer durch das Bild.

Am Ende wirft der Kakadu die Flöte hinter sich.

Hier kommt ein neuer Hinweis zum Kakadu

„The Masked Singer“: Wer ist der Kakadu? Das sagt die Jury

Rea Garvey geht davon aus, dass kein professioneller Sänger unter der Kakadu-Maske steckt. Er meint, dass es sich um einen Schauspieler handelt. Seine Vermutung: Guido Maria Kretschmer.

Ruth Moschner tippt auf Stefan Raab. Sie deutet die Indizien so: „Intelligent und Lernfähig: ‚Schlag den Raab.‘ Der hat so viele Songs produziert: ‚Meister der Melodie‘.“

Max Giesinger vermutet, dass ein älterer Promi (Ü-60, Ü-70) unter der Kakadu-Maske steckt. Er tippt auf Roberto Blanco.

Collien Fernandes meint: Es handelt sich um einen Sportler - einen Weltmeister - der einmal ein Buch geschrieben hat. Auf einen genauen Namen will sie sich nicht festlegen.

„The Masked Singer“: Wer ist der Kakadu? Das sagen die Zuschauer

Im Ratespiel zu „The Masked Singer“ auf der ProSieben-Seite liegt Komiker Jürgen von der Lippe ganz vorne. Gefolgt von „Tatort“-Kommissar Axel Prahl und Moderatorin Hella von Sinnen. Die aktuelle Reihenfolge:

1. Jürgen von der Lippe

2. Axel Prahl

3. Hella von Sinnen

4. Roberto Blanco

5. Elton

6. Stefan Raab

7. Hape Kerkeling

8. Guildo Horn

9. Udo Walz

Bei „The Masked Singer“ treten zehn Prominente in fünf Duellen gegeneinander an. Ebenfalls mit dabei sind ein Astronaut und ein Engel. Wir haben alle Gerüchte und Indizien für Sie zusammengefasst - auch zu allen anderen Teilnehmern.

fro