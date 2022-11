The Sandman: Netflix bestellt weitere Folgen der Erfolgsserie - was auch schlecht sein könnte

Mr. Netflix, bring me more Dreams! Nach Wochen des Hoffens und Bangens macht es Netflix offiziell: Es wird weitere Episoden von „The Sandman“ geben. Doch natürlich mit einem Twist. Zu keinem Zeitpunkt vom Statement ist von einer zweiten Staffel die Rede. Was heißt das für Morpheus, The Dreaming und die Endless? Geht der Traum einer kompletten Umsetzung etwa in Erfüllung?

Weitere Folgen für die Erfolgsserie „The Sandman“ © Netflix

Für alle Fans von „The Sandman“ gibt es vorerst kein böses Erwachen und mehr Abstecher ins Traumreich The Dreaming, zu Morpheus, seinen Untertanen, Schäfchen und seinen mächtigen Geschwistern namens The Endless, denn Netflix - wo die neue Funktion Profiltransfer freigeschaltet wurde - hat weitere Episoden bestellt. Nur die Formulierung ist ein kleiner Alptraum, der vieles schwammig lässt: Es sollen „weitere Episode und Geschichten aus mehreren Graphic Novels“ adaptiert werden, heißt es. Das Wort zweite Staffel fehlt.

Das kann gut oder schlecht sein. Gut, weil es bedeuten könnte, dass nicht nur eine weitere Staffel folgt, sondern vielleicht sogar mehrere plus Spin-offs, wie die Macher schon erträumt und besprochen haben. Was daran jedoch auch schlecht sein könnte, lesen Sie bei Serienjunkies.de. (Adam Arndt)