„The Voice of Germany“ kriegt neuen Ableger: Diese Pläne hat Sat.1

The BossHoss (links und rechts) feiern ein Comeback bei "The Voice Senior"!

Sat.1 präsentiert die erste Casting-Show für die ältere Generation: „The Voice Senior“ wird schon vor Weihnachten im Dezember 2018 ausgestrahlt.

Update vom 14. Dezember 2018: Am 16. Dezember geht es für die letzten vier Kandidaten von „The Voice of Germany“ um alles. Im großen Finale wollen sie die Krone Deutschlands bester Stimme für sich erobern und bekommen dafür hochkarätige Stars zur Seite gestellt.

„The Voice of Germany“ bekommt neues „Senior“-Format

München - Nachdem die aktuelle Staffel von „The Voice of Germany“ als die mit dem schwächsten Auftakt aller Staffeln bezeichnet wurde, will Sat.1 jetzt mit einem neuen Konzept punkten. Nach „The Voice of Germany“ und „The Voice Kids“ gibt es künftig auch eine Castingshow für die ältere Generation: „The Voice Senior“!

„The Voice Senior“: The BossHoss nach fünf Jahren zurück in die Jury

Gesucht werden Gesangstalente im Alter von 60 Jahren aufwärts. Die erste von vier Folgen des neuen Ablegers der Show wird am 23. Dezember auf Sat.1 ausgestrahlt, teilte der Sender am Mittwoch in Unterföhring bei München mit. Sascha Vollmer und Alec Völkel von The BossHoss kehren für die Episoden in die Jury zurück, um mit Yvonne Catterfeld, Mark Forster und Sasha um die besten Sänger zu kämpfen, heißt es in der Mitteilung.

„Mit „The Voice Senior“ geben wir zum ersten Mal ganz bewusst einer älteren Generation die Chance, uns mit ihrer Stimme zu überzeugen“, sagt Jurorin Yvonne Catterfeld. „Für mich ist es etwas anderes, wenn ein Mensch mit über 60 von der Liebe singt als wenn es ein 16-Jähriger tut. Ich freue mich auf ganz viel Gänsehaut-Momente mit lebenserfahrenen, überzeugenden Stimmen!“

„The Voice Senior“: Mark Foster freut sich auf „Lebensgeschichten“

Auch Sänger Mark Forster, der vergangenen Freitag mit einem Bambi in der Kategorie Musik National ausgezeichnet wurde, zeigt sich von der neuen Idee begeistert: „Ich kann mit Kindern, ich kann mit jungen und junggebliebenen Erwachsenen – und ich kann definitiv mit stimmgewaltigen Oldies! Ich finde es super, dass wir bei ‚The Voice Senior‘ reiferen Semestern die Bühne überlassen. Ich bin gespannt, welche Stimmen uns überzeugen werden - und vor allem: Welche Lebensgeschichten dahinterstecken!“

Sat.1 zeigt die vier Folgen jeweils sonntags und freitags um 20.15 Uhr. Das Finale soll am 4. Januar 2019 ausgestrahlt werden.

