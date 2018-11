Wirbel um „The Voice of Germany“-Star Michael Patrick Kelly: Paddy geht zu Konkurrenz-Show

Michael Patrick „Paddy“ Kelly wechselt den TV-Sender: Er geht von der Show „The Voice of Germany“ bei ProSieben zur einer beliebten Sendung bei Vox.

München - Michael Patrick Kelly bricht auf zu neuen Ufern: Der Sänger wechselt von der ProSieben-Show „The Voice of Germany“ zu einer weiteren beliebten Musiksendung. Ab 2019 wird er der neue Gastgeber bei „Sing meinen Song - Das Tauschkonzert“ bei Vox. Er übernimmt damit den Posten von Mark Forster.

„Ich liebe diese Show“: Michael Patrick Kelly ist der neue Gastgeber bei „Sing meinen Song“

Michael Patrick Kelly ist vielen vor allem als Mitglied der insbesondere in den 90er-Jahren bekannten Gruppe The Kelly Family ein Begriff. Mit Songs wie „An angel“ oder „Fell in love with an alien“ feierte die Band große Erfolge. Inzwischen ist Michael Patrick Kelly, der in Band-Zeiten als Paddy Kelly bekannt war, auch als Solo-Sänger erfolgreich. Sein aktuelles und inzwischen viertes Album „ID“ stieg bis auf Platz fünf der deutschen Albumcharts.

Video: Michael Patrick Kelly geht zu "Sing meinen Song"

Seiner neuen Rolle als Gastgeber bei „Sing meinen Song“ fiebert der Sänger schon entgegen. Vor einem Jahr war er schon einmal als Teilnehmer bei der Show dabei. „Die Erfahrung in Südafrika 2017 bleibt unvergesslich und ich hatte mir insgeheim gewünscht, irgendwann noch mal dabei zu sein“, sagt der 40-Jährige. „Ich liebe diese Show, in der es um Musiker und ihre Geschichten und die Stories hinter den Songs geht“, erzählt er weiter.

Ob er trotz seiner neuen Rolle als Gastgeber von „Sing meinen Song“ auch im nächsten Jahr bei „The Voice of Germany“ mitmacht, ist noch nicht bekannt. Er ersetzte erst im Sommer 2018 den langjährigen Coach Samu Haber, Sänger der finnischen band Sunrise Avenue, als Juror in der ProSieben-Castingshow.

„Sing meinen Song“ 2019 bei Vox: Diese Stars empfängt Michael Patrick Kelly in der sechsten Staffel

Auch die anderen Teilnehmer der Vox-Show sind inzwischen bekannt. Michael Patrick Kelly empfängt in Südafrika Milow, Johannes Oerding, Wincent Weiss, Jennifer Haben, Alvaro Soler und Jeanette Biedermann. Bei „Sing meinen Song“ steht jede Woche ein anderer der Künstler im Vordergrund. Die anderen Musiker covern dessen Lieder, und der Originalsänger kommentiert dann die neuen Versionen seiner Songs. Am Schluss wird der „Song des Abends“ gekürt.

Bevor aber die neue Staffel losgeht, gibt es noch ein Wiedersehen mit einigen der Stars aus der fünften Staffel von „Sing meinen Song“. Am Dienstag, 27. November, zeigt Vox ab 20.15 Uhr das Special „Sing meinen Song - Das Weihnachtskonzert“. Mark Forster, Johannes Strate, Marian Gold, Mary Roos, Rea Garvey, Judith Holofernes und Leslie Clio singen dann ihre liebsten Weihnachtslieder.

sch