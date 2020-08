„The Walking Dead“-Macher verraten: Eine weitere Figur wechselt zu „Fear the Walking Dead“

Eine weitere „The Walking Dead“-Figur wird die Hauptserie verlassen und ab der 6. Staffel im Spin-Off „Fear the Walking Dead“ zu sehen sein.

Mehrere Figuren wechselten bereits von „The Walking Dead“* zum Spin-Off „Fear the Walking Dead“ .

. Die Macher gaben nun bekannt, dass ein weiterer Charakter die Hauptserie verlässt.

Schon ab der kommenden 6. Staffel tritt in „Fear the Walking Dead“ ein bekanntes Gesicht auf.

Aktuell gibt es zwei Serien, die auf den „The Walking Dead“-Comics basieren, nämlich die gleichnamige Hauptserie sowie das Spin-Off „Fear the Walking Dead“, das im Jahr 2015 veröffentlicht wurde. 2020 soll außerdem die ebenfalls im Zombie-Universum angesiedelte Serie „The Walking Dead: World Beyond" erscheinen. Neue Folgen aller drei Produktionen stehen ab Oktober 2020 zur Verfügung.

Schon seit einiger Zeit nutzen die Macher die zwei existierenden Serien zu ihren Vorteilen: Figuren aus der einen Produktion wechseln gelegentlich zur anderen. Auch in der kommenden 6. Staffel von „Fear the Walking Dead“ soll ein bekanntes Gesicht aus „The Walking Dead“ auftreten.

+++Vorsicht, es folgen Spoiler zur 6. Staffel von „Fear the Walking Dead“+++

„Fear the Walking Dead“: Figur aus „The Walking Dead“ wechselt zum Spin-Off

Schon mehrere „The Walking Dead“-Figuren sind seit einiger Zeit ein fester Bestandteil von „Fear the Walking Dead“. Unter anderem wechselten die Schauspieler Lennie James (Morgan) und Austin Amelio (Dwight) zum Spin-Off. Ab der 6. Staffel schließt sich ein weiterer Hauptserien-Charakter den beiden an. Wer nun hofft, dass es sich um Michonne handeln könnte, liegt aber falsch. Darstellerin Danai Gurira hat das Zombie-Universum komplett verlassen und wird höchstens noch in den geplanten Filmen über Rick Grimes auftreten.

Stattdessen handelt es sich um eine Figur, die seit der 7. Staffeln als verschollen gilt: Dwights Freundin Sherry (Christine Evangelista) kehrt in der 6. Staffel von „Fear the Walking Dead“ zurück. Diese Nachricht soll Showrunner Ian Goldberg während der diesjährigen Comic-Con verkündet haben, berichtet unter anderem das Magazin RadioTimes.

„Fear the Walking Dead“: Begegnung zwischen Dwight und Sherry könnte anders ablaufen als gedacht

Was die Figuren Dwight und Sherry in der 6. Staffel von „Fear the Walking Dead“ erwartet, wollte der Showrunner noch nicht verraten. Fans sollten sich aber darauf einstellen, dass eine erneute Begegnung zwischen den beiden anders aussehen könnte, als erwartet: „Was wir interessant finden ist, dass falls sich die beiden treffen, Dwight mittlerweile ein ganz anderer Mensch ist. Und wer weiß, vielleicht hat sich auch Sherry verändert. Ein erneutes Treffen könnte also anders ablaufen, als die beiden es erwarten würden. Das bedeutet nicht, dass es nicht großartig werden kann, aber sie haben sich beide verändert und das ist eine wirklich interessante Sache.“

Die 6. Staffel von „Fear the Walking Dead“ wird ab dem 12. Oktober auf Prime Video zu sehen sein. (soa) *tz.de ist Teil des Ippen-Zentral-Netzwerks.

