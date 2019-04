GNTM-Kandidatin zeigt sich mit weit gespreizten Beinen - Fans angewidert

GNTM-Kandidatin Theresia Fischer hat ihren Geburtstag in Australien gefeiert.

Theresia Fischer, Kandidatin bei GNTM, sorgt mit einem gewagten Video auf Instagram für Entsetzen bei ihren Followern. „Mach mal deine Beine zusammen, das will ja keiner sehen“, findet nicht nur ein User.

Hamburg - Erst kürzlich machte „Germany‘s next Topmodel“-Kandidatin Theresia Fischer (27) Schlagzeilen, als sie ihr Geheimnis einer Beinverlängerung enthüllte. Nun sorgt sie erneut für Aufmerksamkeit.

GNTM-Kandidatin Theresia postet Video mit gespreizten Beinen

Im australischen Cairns hat Theresia am Montag ihren 27. Geburtstag gefeiert und anlässlich ihres Ehrentages ein fragwürdiges Video gepostet. Im „The Reef Hotel Casino“ sitzt sie auf einer animierten LED-Fläche, die eine Unterwasser-Welt zeigt. Doch die Pose, in der sich das angehende Model präsentiert, ist mehr als unvorteilhaft. Mit weit gespreizten Beinen wippt sie zur Hintergrundmusik leicht hin und her und schwingt mit den Armen. Eine knapp geschnittene schwarze Hotpants verdeckt geradeso ihren Schambereich.

„Happy Purzeltag, du zuckersüß, bunt, verrücktes, zielstrebiges Mädchen ... seht ihr, alt wird man von ganz allein, da muss man sich nicht anstrengen, aber das Kind in mir gibt mir Leucht- & Antriebspower, welches ich niiiie verlieren möchte PARTYTIME!!!!!!!!!!!“, schreibt die GNTM-Kandidatin mit zahlreichen Smileys zu ihrem Video.

Video: GNTM-Theresia spreizt die Beine und kassiert Shitstorm

Fans angeekelt: „Mach mal deine Beine zusammen das will ja keiner sehen“

Viele ihrer insgesamt knapp 100.000 Follower (Stand 2. April, 10.20 Uhr) beschäftigt aber weniger der Geburtstag des angehenden Models, als vielmehr die gewagte Pose. „Hättest du dich nicht anders hinsetzen können?“, will ein User von Theresia wissen. Deutlicher formuliert es dieser Follower: „Sorry aber man sieht fast deine Mumu.“ Ähnlich dieser Kommentar: „Ich hab echt nichts gegen dich, aber könntest du dich das nächste Mal bitte rasieren, bevor du solche Aufnahmen zwischen deinen Beinen machst“. „Mach mal deine Beine zusammen, das will ja keiner sehen“ oder „Beine zusammen, es zieht“, schreiben die nächsten.

