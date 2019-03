„Wetten dass...?“ kommt zurück - mit Thomas Gottschalk

Die Kult-TV-Sendung „Wetten dass...?“ kommt zurück ins Fernsehen. Das wurde am Mittwoch bestätigt. Und auch Kult-Moderator Thomas Gottschalk wird mit dabei sein.

München - Die als größte Fernsehshow Europas gehandelte Kult-Sendung „Wetten dass...? kommt zurück ins deutsche Fernsehen. Moderiert werden wird die Show wie in den besten Zeiten von Thomas Gottschalk. Das gab der ZDF-Unterhaltungschef Oliver Heidemann am Mittwoch bekannt.

Demnach ist allerdings nur eine einzige „Wetten dass...?“-Sendung geplant, mit der das ZDF offenbar den 70. Geburtstag von Moderator Thomas Gottschalk feiern will. Gegenüber dem Medienmagazin dwdl sagte ZDF-Unterhaltungschef Heidemann: „Der runde Geburtstag von Thomas Gottschalk steht nächstes Jahr im Mai an - und ich will es mal so ausdrücken: Wenn Sie Baggerfahrer sind und eine gute Idee haben, sollten Sie sich definitiv bewerben". Wann genau die Sendung gezeigt werden wird und wo sie produziert wird, ist bislang noch nicht bekannt.

Unsicher, ob die Show „Wetten dass...?“ heißen wird

Thomas Gottschalk feiert am 18. Mai 2020 seinen 70. Geburtstag. Allerdings heißt das nicht, dass die Sendung auch um diesen Termin gesendet werden wird. Gottschalk moderierte „Wetten dass...?“ von 1987 bis 1992 und von 1994 bis 2011.

Ein ZDF-Sprecher machte die Ankündigung danach noch etwas vager: Demnach ist nicht sicher, dass die Show zu Gottschalks 70. Geburtstag auch „Wetten dass...?“ heißen wird. Allerdings wurde bestätigt, dass das Show-Konzept an der Kult-Wett-Sendung angelehnt sein wird.

Gerade erst ging Thomas Gottschalk mit der neuen TV-Sendung „Gottschalk liest?“ im BR zum ersten Mal auf Sendung. Die Meldung, dass sich Thomas Gottschalk von seiner Ehefrau Thea getrennt hat, sorgte zudem für Schlagzeilen.

