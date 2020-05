"Tiger King": Netflix plant neue Folge - Sie handelt von verstorbenem Promi

Da "Tiger King" gut ankommt, sorgt Netflix nun für Nachschub: Eine zusätzliche Folge soll erscheinen, in der Joe Exotic allerdings nicht im Mittelpunkt steht.

Die erfolgreiche Netflix-Doku "Tiger King" wird um eine Folge erweitert.

wird um eine Folge erweitert. Im Vordergrund wird aber nicht der ehemalige Zoobesitzer Joe Exotic stehen.

stehen. Stattdessen handelt sie von einem bekannten Promi-Duo.

"Tiger King" ist noch immer ein beliebtes Gesprächsthema der Netflix-Nutzer, denn die kontroversen Diskussionen über die Doku reißen nicht ab. Zuletzt erntete die Produktion beispielsweise Kritik für ihre überzogene Darstellung der Geschehnisse rund um den ehemaligen Zoobesitzer Joe Exotic. Ihr einziges Ziel sei es, durch Überspitzungen und Lügen viele Klicks zu generieren - beschwert sich jedenfalls die Tierschutzaktivistin Carole Baskin*. Sie selbst steht zusammen mit Exotic im Mittelpunkt der Serie.

Die Vorwürfe ändern jedoch nichts daran, dass "Tiger King" bei Tausenden von Zuschauern gut ankommt. Entsprechend soll Netflix bereits an einer Bonus-Folge arbeiten.

Neue Folge von "Tiger King" geplant - sie handelt nicht von Joe Exotic

"Tiger King"-Fans hoffen aktuell darauf, dass Netflix eine 2. Staffel der Doku bestellt. Die Produktion einer Fortsetzung dürfte allerdings schwierig werden, nachdem die Macher die Geschichte von Joe Exotic* bereits zu Ende erzählt haben. Sollten neue Folgen erscheinen, könnten sie sich allerdings um einen anderen Protagonisten drehen. Denkbar wäre unter anderem Exotics Konkurrent Doc Antle.

Aktuell scheint der Streamingdienst allerdings nicht über eine Fortsetzung nachzudenken. Stattdessen wird die 1. Season erweitert: Wie The Hollywood Reporter berichtet, ist eine Folge über Siegfried und Roy in Planung. Letzterer ist kürzlich an den Folgen einer COVID-19-Erkrankung gestorben*. Vermutlich ist Roys Tod aber nicht der Grund, weshalb Netflix über ein Special nachdenkt. The Hollywood Reporter berichtet stattdessen über einen anderen Anlass.

Neue "Tiger King"-Folge über Siegfried und Roy geplant - und Netflix will einen besonderen Gast einladen

Siegfried und Roy erlangten dank ihrer Zauber-Shows Bekanntheit, die niemals ohne ihre Raubkatzen stattfanden. 2003 dann der Schock: Ein Tiger beißt Roy während eines Auftritts in den Nacken. Der Vorfall führte dazu, dass Roy an unheilbaren Lähmungen litt.

Für das tragische Ereignis hat das Duo eine Erklärung parat: Der Tiger namens Mantacore wollte Roy schützen, nachdem er einen Schlaganfall erlitt. Tierpfleger Chris Lawrence hält diese Geschichte allerdings für eine Lüge. Er stand 2003 ebenfalls auf der Bühne und vertritt die Meinung, dass Roy eine Kleinigkeit bei dem Ablauf der Show geändert hatte. Mantacore war dadurch verwirrt und griff den Künstler an.

Netflix hofft nun, Lawrence für die "Tiger King"-Folge zu gewinnen, um die Geschichte um Siegfried und Roy noch einmal neu aufzurollen. Ob der Tierpfleger tatsächlich vor die Kamera tritt, ist allerdings noch nicht bekannt.

soa

