Titanic: Hätte Jack auf die Tür gepasst? James Cameron zeigt den Beweis

Teilen

Leonardo DiCaprio und Kate Winslet in Titanic © 20th Century Fox

Hätte Jack im dramatischen Finale von Titanic bei Rose mit auf die treibende Tür gepasst? Regisseur James Cameron ging der pedantischen Requisitenkritik nun höchstpersönlich auf die Spur und kam zu einem mittelmäßig interessanten Ergebnis. It‘s not news, but it‘s something.

Kinokorinthenkacker behaupten bis heute, James Cameron habe womöglich eine filmfegefeuerwürdige Cinema-Sünde begangen, indem er Jack (Leonardo DiCaprio) im Showdown von „Titanic“ sterben ließ, obwohl die rettende Tür doch für sowohl Rose (Kate Winslet) als auch ihn groß genug gewesen wäre. Im National Geographic -Special „Titanic: 25 Years Later“ ging der Filmemacher dem potentiellen Filmpatzer nun höchstpersönlich auf die Spur und ließ den Moment mit einer Requisitennachbildung und zwei Stuntleuten nachstellen .Wie genau der Versuchsablauf aufgebaut war und was das Ergebnis ist, finden Sie bei Serienjunkies.de. (Mario Giglio)