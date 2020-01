Ein Traum für Anime-Fans: Netflix nimmt 21 Filme von Studio Ghibli ins Programm

Mit dieser Entscheidung dürfte kaum jemand gerechnet haben. Netflix zeigt fast alle Filme des Studios, allerdings gibt es nicht alle zur gleichen Zeit.

Netflix zeigt ab 1. Februar die Filme von Studio Ghibli.

Die Animes werden in drei Wellen auf dem Streaming-Dienst zu sehen sein.

Studio Ghibli erhofft sich, seine Filme einem größeren Publikum zu zeigen.

Das 1985 gegründete Studio Ghibli ist im Westen nicht vielen bekannt, hat aber in Japan einen Stellenwert wie Disney in den USA. Die Filme der Japaner kommen nun Stück für Stück auf Netflix. Auf 21 der 22 Filme von Studio Ghibli können sich Anime-Fans in Deutschland freuen.

Netflix zeigt ab 1. Februar die ersten Studio-Ghibli-Filme

Die Animes wird es im japanischen Original sowie in bis zu 20 Sprachengeben. Zudem stellt Netflix die Untertitel in 28 Sprachen zur Verfügung. Der Streaming-Dienst zeigt natürlich auch den Oscar-prämierten Film "Chihiros Reise ins Zauberland".

In diesem zieht die 10-jährige Chihiro Ogino mit ihren Eltern in eine neue Stadt. Dort entdecken sie einen verlassenen Vergnügungspark, als sie sich verfahren haben. Die Eltern lassen es sich nicht nehmen, den Park auch gegen Chihiros Wunsch zu erkunden. Der Film greift unter anderem das Thema auf, wie Menschen mit der Natur im Einklang existieren können.

Auf "Chihiros Reise ins Zauberland" müssen Fans allerdings bis zum 1. März 2020 warten, da der Film erst in einem zweiten Schwung auf Netflix zu sehen sein wird. Wann welche Filme beim Streaming-Dienst erscheinen, erklären wir in nachfolgender Tabelle.

Studio-Ghibli-Filme auf Netflix ab 1. Februar

Film Veröffentlichungsjahr Das Schloss im Himmel 1986 Mein Nachbar Totoro 1988 Kikis kleiner Lieferservice 1989 Tränen der Erinnerung 1991 Porco Rosso 1992 Flüstern des Meeres 1993 Die Chroniken von Erdsee 2006

Studio-Ghibli-Filme auf Netflix ab 1. März

Film Veröffentlichungsjahr Nausicaä – Aus dem Tal der Winde 1984 Prinzessin Mononoke 1997 Meine Nachbarn die Yamadas 1999 Chihiros Reise ins Zauberland 2001 Das Königreich der Katzen 2002 Arrietty – Die wundersame Welt der Borger 2010 Die Legende der Prinzessin Kaguya 2013

Studio-Ghibli-Filme auf Netflix ab 1. April

Film Veröffentlichungsjahr Pom Poko 1994 Stimme des Herzens – Whisper of the Heart 1995 Das wandelnde Schloss 2004 Ponyo – Das große Abenteuer am Meer 2008 Der Mohnblumenberg 2011 Wie der Wind sich hebt 2013 Erinnerungen an Marnie 2014 Toshio Suzuki von Studio Ghibli äußerte sich wie folgt über den Deal mit Netflix: "Heutzutage gibt es ja zahlreiche Möglichkeiten, dem Publikum einen Film vorzustellen. Wir haben unseren Fans zugehört und entschieden, dass wir unseren gesamten Filmkatalog streamen wollen. Und wir hoffen, dass dadurch die Menschen auf der ganzen Welt unser Studio Ghibli kennen- und schätzen lernen werden." Produzentvon Studio Ghibli äußerte sich wie folgt über den Deal mit Netflix: "Heutzutage gibt es ja zahlreiche Möglichkeiten, dem Publikum einen Film vorzustellen. Wir haben unseren Fans zugehört und entschieden, dass wir unseren gesamten Filmkatalog streamen wollen. Und wir hoffen, dass dadurch die Menschen auf der ganzen Welt unser Studio Ghibli kennen- und schätzen lernen werden."

