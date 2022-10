„TV total“-Moderator macht sich über Harald Glööcklers Aussehen lustig

Designer Harald Glööckler (57) bringt eine neue Kosmetik-Serie für Frauen und Männer auf den Markt. © MANNHEIM24/Peter Kiefer

Zuletzt hat Harald Glööckler „TV total“-Moderator Sebastian Pufpaff einen pompösen Look verpasst. Lesen Sie hier, wieso Pufpaff über das besondere Aussehen des Modezars lästert:

Wenn man Harald Glööckler beschreiben müsste, würden einem wahrscheinlich Worte wie „extravagant“, „prunkvoll“, „Paradiesvogel“ oder einfach nur „pompöös“ einfallen. Kein Wunder, bei den unzähligen Beauty-Eingriffen, für die sich Harald Glööckler bereits unters Messer gelegt hat.

MANNHEIM24 verrät, warum „TV total“-Moderator Sebastian Pufpaff jetzt über Harald Glööcklers Aussehen lästert.

Sein glamouröses Auftreten wird von den einen gefeiert – und von den anderen belächelt. So auch von „TV total“-Moderator Sebastian Pufpaff. Nachdem Harald Glööckler keinem geringeren als Pro-Sieben-Moderator Pufpaff einen neuen Look verpasst hat, lästert der „TV total“-Liebling in der aktuellen Folge mächtig über den Modezar ab. (sik)