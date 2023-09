Überraschender Sieger im Quotenduell zwischen „Wer wird Millionär?“ und ARD-Krimi-Wiederholung

Finale gegen Wiederholung

Zum vierten Mal in dieser Woche lief am Donnerstag (7. September 2023) eine Folge des „Wer wird Millionär?“-Specials. Konnte das Finale der Show gegen die ARD-Krimi-Wiederholung bestehen?

Hürth – Drei Tage lange spielten die Kandidaten bei „Wer wird Millionär?“ um den Einzug ins Finale der 3-Millionen-Euro-Woche. Am Donnerstagabend war es dann endlich so weit – es ging um die ganz große Summe. Aber machte sich die Finalstimmung auch bei den Quoten bemerkbar oder schalteten die Zuschauer lieber zur Krimi-Wiederholung ein?

Niederlage trotz Zuschauer-Boom: Quotenduell zwischen „Wer wird Millionär?“ und ARD-Krimi

Die ersten Ausgaben der „Wer wird Millionär?“-Spezialwoche liefen eher schleppend an – im Quotenduell mit Horst Lichters (61) „Bares für Rares“-Sommersendung lief es für Günther Jauch (67) nicht ganz so gut. Insgesamt mischte das Format aber immer oben mit und bescherte dem TV-Publikum einige kultige Momente. Am Donnerstagabend (7. September 2023) lief dann endlich das Finale, in dem die Kandidaten auf dem Quizstuhl um satte drei Millionen Euro spielen konnten. Diese Summe erreichte am Ende aber keiner – und auch in Sachen Quoten konnte RTL nicht unbedingt jubeln.

Im Vergleich zu den ersten drei Tagen legte „Wer wird Millionär?“ zwar ordentlich zu – und konnte laut DWDL rund 3,2 Millionen Menschen vor die TV-Bildschirme locken. Allerdings gab es eine Sendung, die in der Gesamtreichweite noch besser abschnitt. Ausgerechnet die Wiederholung des Amsterdam-Krimis „Der Tote aus dem Eis“ schauten sich noch deutlich mehr Menschen an. Insgesamt 4,51 Millionen Zuschauer schalteten die ARD ein, was einem Marktanteil von 20,5 Prozent entspricht. RTL holte zur Primetime im Vergleich „nur“ 17,7 Prozent.

Wo sind die Millionen-Gewinner? Günther Jauch weiß, woran „Wer wird Millionär?“-Kandidaten scheitern

In der werberelevanten Zielgruppe sah das Ergebnis für RTL hingegen deutlich besser aus. Dort holte die Sendung mit Günther Jauch eine Reichweite von 0,57 Millionen Zuschauern und damit einen Marktanteil von 15,8 Prozent. Der Amsterdam-Krimi und die ARD mussten sich hingegen mit 5,9 Prozent begnügen. Dass sich bei „Wer wird Millionär?“ kein Kandidat den Hauptgewinn von drei Millionen und in der „normalen“ Ausgabe auch schon länger niemand die Million geschnappt hat, hat laut Moderator Jauch eine einfache Erklärung.

+ Am Donnerstagabend (7. September 2023) lieferten sich die Krimi-Wiederholung „Der Tote aus dem Eis – Der Amsterdam-Krimi“ und „Wer wird Millionär?“ mit Günther Jauch eine Quotenschlacht. © Screenshot: Der Tote aus dem Eis – Der Amsterdam-Krimi/ ARD; Wer wird Millionär?/ RTL

Der Wunsch nach Absicherung habe seiner Meinung nach deutlich zugenommen. „Wenn man sich bei kleineren Geldbeträgen gegen alles in einer Vollkasko-Mentalität versichern will und einen Joker nach dem nächsten zieht, wird es weiter oben einfach schwierig“, hielt er im RTL-Interview fest. Um seinen Rategästen einen hohen Gewinn zu verschaffen, hilft der 67-Jährige auch gerne mal etwas nach. Bei einem Telefonjoker unterstützte er jetzt besonders intensiv. Verwendete Quellen: DWDL, RTL

